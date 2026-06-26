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وزارة البيئة تحسم الجدل حول قضية هدم مصنع لافارج

  • 26 حزيران 2026
  • 13:36
وزارة البيئة تحسم الجدل حول قضية هدم مصنع لافارج

خبرني - أكدت وزارة البيئة أنها تلقت عدداً من الشكاوى المتعلقة بأعمال الهدم الجارية في موقع مصنع لافارج، وعلى إثر ذلك تم إجراء كشف ميداني من قبل مفتشي الوزارة مع ممثلين من الحهات المعنية
وأوضحت الوزارة أن أعمال الهدم كانت متوقفة أثناء الزيارة التفتيشية، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أي انبعاثات غبارية قد تنتج عن عمليات الهدم.

وأضافت أن الوزارة تواصل مراجعة آليات تنفيذ أعمال الهدم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن عدم التسبب بأي انبعاثات أو آثار بيئية سلبية، وذلك استناداً إلى دراسة تقييم الأثر البيئي المعتمدة، وبما يكفل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة المحيطة.

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة والتأكد من التزام الشركة والمقاولين العاملين في الموقع بكافة التعليمات والضوابط البيئية، مشددة على أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها وفقاً لأحكام القانون، وبما يحقق أعلى مستويات السلامة البيئية ويحافظ على صحة المجتمع المحلي

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