هل يمكن تشغيل مكيف الهواء طوال اليوم؟

خبرني - يشير المهندس أندريه نوفيكوف، المختص بإصلاح مكيفات الهواء، إلى أن ترك مكيف الهواء يعمل بشكل شبه دائم قد يؤدي إلى انخفاض كفاءته، وزيادة استهلاكه، وتدهور جودة الهواء الداخلي.



ويقول: "لا يشكل تشغيل مكيفات الهواء الحديثة التي تخضع لصيانة دائما، لفترات قصيرة دون مراقبة مشكلة في العادة. ولكن ترك المكيف يعمل لساعات أو أيام طويلة دون داع ليس فكرة جيدة. لأنه يزيد من الحمل على الضاغط، ويسرع استهلاكه، وقد يؤدي إلى تعطله قبل الأوان".

وبالإضافة إلى ذلك، قد تشكل درجة الحرارة غير الصحيحة مشكلة. مشيرا إلى أن الكثيرين يحاولون تبريد الغرفة بسرعة عن طريق ضبط درجة الحرارة على 16-18 درجة مئوية.

ويقول: "عمليا، لا يساعد هذا في تبريد الشقة بسرعة، ولكنه يجبر مكيف الهواء على العمل بشكل شبه متواصل. وتعتبر درجة الحرارة المثلى أقل من درجة الحرارة الخارجية بمقدار 5-7 درجات. لأنه يساعد في الحفاظ على مناخ داخلي مريح ويقلل الحمل على الجهاز".

ووفقا له، يجب مراقبة الحالة الفنية لمكيف الهواء. فقد يتراكم الغبار وشعر الحيوانات الأليفة وجزيئات الأوساخ وغيرها من الشوائب تدريجيا على المرشحات، ما يعيق هذا دوران الهواء، ويزيد من استهلاك الطاقة، ويزيد من الحمل على المكيف. لذلك، يجب على الشخص تنظيف مرشحات المكيف بنفسه وبانتظام.



ويقول: "ينصح عند الاستخدام المكثف لمكيف الهواء، بإجراء هذه العملية مرة واحدة على الأقل شهريا، وبشكل أكثر تكرارا إذا كان في المنزل حيوانات أليفة أو إذا كانت النوافذ تفتح كثيرا".

ويضيف: "يوصى بإجراء الصيانة الوقائية مرة واحدة على الأقل سنويا، ويفضل قبل فصل الصيف. لأنه يساعد في الحفاظ على كفاءة الجهاز ويقلل من احتمال تعطله خلال الصيف".

ويشير إلى أنه من بين العلامات التي تدل على حاجة مكيف الهواء للصيانة- الروائح غير المعتادة، وانخفاض قدرة التبريد، والضوضاء، وتكثف الرطوبة داخل الغرفة.