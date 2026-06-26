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منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم

  • 26 حزيران 2026
  • 10:26
منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم

خبرني - صعد المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند الخامسة بتوقيت الأردن صباح الأحد على ستاد دالاس في أميركا، مع اختتام مشواره بنهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى النشامى حصة تدريبية مساء الخميس على ملعب جامعة ساوثرن ميثوديست، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة كافة اللاعبين، حيث اشتمل على تمارين فنية بالشقين الدفاعي والهجومي.

في المقابل، يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند 3:45 حسب التوقيت المحلي لمدينة دالاس عصر الجمعة، بقاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لملعب اللقاء، قبل أن يقيم النشامى تدريبه الرسمي عند الثامنة مساء على ملعب جامعة ساوثرن ميثوديست، وبحضور وسائل الإعلام.

ويشارك منتخب النشامى بمنافسات كأس العالم 2026، لحساب المجموعة العاشرة، حيث تعثر في افتتاح مشواره بالمونديال أمام النمسا 1-3، قبل أن يخسر مواجهة الجزائر 1-2.

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