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حارس الكويت السابق يهاجم النشامى: وجودهم من أبرز سلبيات مونديال الـ48 منتخباً

  • 26 حزيران 2026
  • 09:29
حارس الكويت السابق يهاجم النشامى وجودهم من أبرز سلبيات مونديال الـ48 منتخباً

خبرني - هاجم حارس مرمى منتخب الكويت السابق نواف الخالدي منتخب الأردن، منتقداً تبريرات خسارته أمام الجزائر في كأس العالم.
وكتب الخالدي عبر منصة "إكس": "لولا البلنتيات لفزنا بكأس آسيا، ولولا الركنيات لحققنا أول انتصار لنا في كأس العالم! بس باقي تبرير الركلات الحرة المباشرة (الفاولات)، وبالمرة نرسل كتاباً للفيفا احتجاجاً على مؤامرة الكرات الثابتة التي لا علاقة لها بكرة القدم، على أمل أن يتم إلغاؤها من اللعبة!".
وأضاف: "من الكِبر صعب عليهم تهنئة المنافس بكل روح رياضية"، معتبراً أن "وجودهم يعتبر من أبرز سلبيات مشاركة 48 منتخباً في كأس العالم".

حارس الكويت السابق يهاجم النشامى: وجودهم من أبرز سلبيات مونديال الـ48 منتخباً

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