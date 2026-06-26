براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه

خبرني - قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين من اتهامهم بسرقة منقولات سيدة بالإكراه بمنطقة جاردن سيتي.

وكانت الفنانة جيهان الشماشرجي، قد سلمت نفسها لحرس المحكمة شهر مايو الماضي، تمهيداً لبدء محاكمتها و4 آخرين، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بضبطهم وإحضارهم.

وتعود القضية إلى شهر فبراير (شباط) الماضي، عندما تقدمت إحدى السيدات ببلاغ ضد الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين، اتهمتهم خلاله بسرقتها بالإكراه، والاستيلاء على بعض ماكينات الخياطة وقطع الأثاث الموجودة داخل شقة كانت تستخدمها لبيع بعض المنتجات المصنوعة يدوياً.



سرقة.. وإصابة سيدة

وقامت جهات التحقيق بالقاهرة بإحالة الفنانة وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب سرقة بالإكراه، والتسبب في إصابة سيدة بإصابات بالغة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين حيازة أداة "شاكوش" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقالت إنهم استخدموا "الشاكوش" خلال عملية السرقة، فيما أضافت النيابة أن المتهمين استولوا على منقولات مملوكة للمجني عليها وحال مقاومتها لهم قام أحدهم بصدمها بالسيارة ما أسفر عن إصابتها.

وعقب الإعلان عن الواقعة، أصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي بياناً عبر مستشارها القانوني شهر مارس الماضي، تطالب فيه وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يُنشر عن إحالتها للمحاكمة.

"ليست طرفاً في النزاع"

وأوضح البيان الصادر عن المستشار القانوني للفنانة، الدكتور سمير جاويد محمد، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية، أن اسم الفنانة جيهان الشماشرجي ورد في القضية ضمن اتهام شائع مع عدة أطراف أخرى. وأكد البيان أنها ليست طرفاً في النزاع التجاري محل الخلاف.

وأشار البيان إلى أن القضية معروضة حالياً أمام القضاء المصري، مع التأكيد على الثقة الكاملة في أحكامه واستقلاله.

وأوضح أن نشر قرار الإحالة إلى المحكمة لا يعني ثبوت الاتهام بشكل نهائي، إذ تبقى الكلمة الأخيرة للأحكام القضائية بعد نظر الدعوى.