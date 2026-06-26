ترمب: سنشتري القمح وفول الصويا قريبا بأموال إيرانية

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، فجر الجمعة، إن الولايات المتحدة ستشتري قريباً القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأميركيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأميركية.

وأردف ترمب أن أميركا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة.

وفي المقابل أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الخميس، إن ما أعلنته الولايات المتحدة أن طهران ستستخدم الأصول التي يتم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أميركية غير صحيح.

وكتب محمد باقر قاليباف، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس البرلمان الإيراني، على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقا: "تدّعي أميركا كذباً أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها ستُنفق على شراء منتجاتها الزراعية. يا للعجب! إن المنتج الوحيد الذي نحن نحصده هو الذي زرعتموه أنتم منذ سنوات: عقود من انعدام الثقة!"، على حد قوله.

كما أضاف : "أميركا لا تصدر سوى فول الصويا المعدّل وراثيا، والوعود غير المنجزة، والتصريحات الجوفاء".

وبدوره نفى محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي، الثلاثاء، صحّة الإعلان الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أفاد فيه بأن الاتفاق يلزم إيران بإنفاق الأموال على الصادرات الأميركية.

وأكّد همّتي أن المبلغ المبدئي وقدره 12 مليار دولار الذي أُفرج عنه سيستخدم لشراء "سلع أساسية وأدوية"، مضيفا أن ذلك سيتيح لطهران إنفاق أموالها العادية على أي أمور أخرى.

والأربعاء، كرر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تصريحات للرئيس دونالد ترمب، بأن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية التي سيتم رفع التجميد عنها ستستخدم لشراء أغذية وأدوية أميركية.

قبلها، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس للصحفيين في مؤتمر الاثنين، إن "الأصول الإيرانية المجمدة التي سيتم الإفراج عنها" سوف تخصص "لشراء فول الصويا والذرة والقمح الأميركية لصالح الشعب الإيراني".

وبموجب بنود مذكرة التفاهم المكونة من 14 نقطة والتي تم توقيعها، الأسبوع الماضي، تتعهد الولايات المتحدة "بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة المتعلقة بالجمهورية الإسلامية بالكامل"، و"إنهاء جميع أنواع العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".