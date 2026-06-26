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حزب الله: إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار

  • 26 حزيران 2026
  • 08:20
حزب الله إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار

خبرني - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس بأنه استهدف عناصر من حزب الله في جنوب لبنان، رغم إعلان وقف لإطلاق النار.

وبذلك ترتفع حصيلة المستهدفين جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثلاثاء إلى سبعة، في وقت تجري في واشنطن مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.

وقال الجيش الذي يحتل جزءا من جنوب لبنان في بيان إنه "حدد هويات خمسة مقاتلين" في منطقة زوطر الشرقية ومقاتلا سادسا في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لافتا الى أنهم شكلوا "تهديدا" وقامت القوات الجوية والبرية ب"تصفيتهم".

من جهته، اتهم حزب الله إسرائيل مجددا الخميس بـ"انتهاك فاضح" لوقف إطلاق النار بعد الحادثة وقال في بيان إن الجيش الإسرائيلي "تعمد مجدداً استهداف مواطِنين لبنانِيين (...) بذريعة أنهم كانوا يشكلون تهديداً على قواته المحتلة" مؤكدا أن ذلك "يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار".

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي الخميس إن إسرائيل لن تسحب قواتها من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.

وصرح المتحدث باسم الحكومة ديفيد منسر خلال إحاطة للصحفيين "لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا، ولم يُنزع سلاحه ولم يُجرّد من قدراته العسكرية".

وتنص مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية الموقعة في 17 حزيران/يونيو على وقف الأعمال العدائية على كل الجبهات بما فيها لبنان.

ومنذ نيسان/أبريل، انخرط لبنان تحت ضغط أميركي في محادثات مباشرة مع اسرائيل، بهدف وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بين حزب الله والدولة العبرية.

ومن المقرر أن تختتم الخميس الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تستمر ثلاثة أيام.

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