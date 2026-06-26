التعادل يؤهل اليابان لمواجهة البرازيل.. والسويد تخطف بطاقة المركز الثالث - فيديو

خبرني - حسم منتخبا اليابان والسويد تأهلهما إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في نتيجة منحت "الساموراي" وصافة المجموعة، بينما ضمنت للسويد العبور ضمن قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث.
دخل المنتخب الياباني المباراة باحثًا عن الفوز على أمل المنافسة على صدارة المجموعة، وفرض أفضليته في أغلب فترات الشوط الأول، لكنه اصطدم بتألق الحارس السويدي ياكوب فيديل زيتيرستروم، الذي حافظ على نظافة شباكه، فيما تلقى المنتخب السويدي ضربة قوية بإصابة مدافعه الأساسي إيزاك هين قبل نهاية الشوط الأول.
واستمرت أفضلية اليابان بعد الاستراحة، حتى نجح دايزن مايدا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 56 مستغلًا تمريرة متقنة من ريتسو دوان، ليحرز أول أهدافه الدولية منذ سبتمبر/ أيلول 2024.
لكن الرد السويدي جاء سريعًا، إذ خطف أنتوني إيلانجا هدف التعادل بعد أربع دقائق فقط، بعدما انطلق من الجهة اليمنى وسدد كرة رائعة بقدمه اليسرى سكنت الشباك، ليسجل للمباراة الثانية تواليًا ويعيد منتخب بلاده إلى أجواء اللقاء.
وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات متبادلة لخطف هدف الفوز، حيث تألق الحارس الياباني زيون سوزوكي في التصدي لمحاولات ألكسندر إيزاك وإيلانجا، بينما أهدر كوكي أوجاوا فرصة ثمينة كانت كفيلة بمنح اليابان الانتصار، لينتهي اللقاء بالتعادل الذي خدم المنتخبين.
وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب الياباني دور المجموعات في المركز الثاني، ليضرب موعدًا ناريًا مع منتخب البرازيل، متصدر المجموعة المقابلة، في واحدة من أقوى مواجهات دور الـ32.
في المقابل، واصلت السويد سلسلة حضورها في الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة على التوالي في كأس العالم، بعدما ضمنت التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، لتنتظر التعرف على منافسها في الدور المقبل مع اكتمال مباريات الجولة الثالثة.
وتتجه الأنظار الآن إلى مواجهة اليابان والبرازيل، التي تعد من أبرز مباريات دور الـ32، بينما تأمل السويد في مواصلة مشوارها واستثمار تأهلها المتأخر للذهاب بعيدًا في البطولة.