التعادل يؤهل اليابان لمواجهة البرازيل.. والسويد تخطف بطاقة المركز الثالث - فيديو

خبرني - حسم منتخبا اليابان والسويد تأهلهما إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في نتيجة منحت "الساموراي" وصافة المجموعة، بينما ضمنت للسويد العبور ضمن قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث.

دخل المنتخب الياباني المباراة باحثًا عن الفوز على أمل المنافسة على صدارة المجموعة، وفرض أفضليته في أغلب فترات الشوط الأول، لكنه اصطدم بتألق الحارس السويدي ياكوب فيديل زيتيرستروم، الذي حافظ على نظافة شباكه، فيما تلقى المنتخب السويدي ضربة قوية بإصابة مدافعه الأساسي إيزاك هين قبل نهاية الشوط الأول.