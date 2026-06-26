الإكوادور تنتفض لتهزم ألمانيا وتبلغ الدور التالي من المونديال

تأهلت الإكوادور إلى دور الـ32 من مونديال 2026، بعد فوزها على ألمانيا (2-1) مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي الأمريكية.

فبهذا الفوز، رفعت الإكوادور رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 6 نقاط في الصدارة، متقدمةً بفضل نتيجة المواجهة المباشرة (2-1) على كوت ديفوار الوصيفة، التي هزمت كوراساو (2-0) في ذات التوقيت.

وبتأهلها ضمن أفضل منتخبات حاصلة على المركز الثالث، باتت الإكوادور قريبة من مواجهة إنجلترا، متصدرة المجموعة الـ12، في دور الـ32، في حال محافظة "الأسود الثلاثة" على صدارتهم للمجموعة.

ولم يحتج ليروي ساني سوى دقيقة و49 ثانية لتسجيل هدف الماكينات، ليصبح ثاني أسرع هدف لألمانيا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، خلف هدف إرنست لينر الذي أحرزه في الدقيقة الأولى أمام النمسا، خلال نسخة 1934.

لكن الإكوادور تعادلت سريعًا عبر لاعبها نيلسون أنجولو، من تسديدة صاروخية في الدقيقة 9.

وفي الشوط الثاني لعب المنتخب اللاتيني بجرأة هجومية أكبر في الشوط الثاني، وقام بعدة محاولات على مرمى المخضرم مانويل نوير، قبل أن ينجح في هز شباكه بالدقيقة 77 عبر جونزالو بلاتا، الذي اقتنص الكرة قبل حارس بايرن ميونخ.