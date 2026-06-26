كوت ديفوار تتخطّى كوراساو وتعبر إلى دور الـ32

خبرني - تخطّى منتخب كوت ديفوار نظيره منتخب كوراساو في طريقه إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

وفاز المنتخب الإيفواري على نظيره منتخب كوراساو بهدفين نظيفين الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة على ملعب فيلادلفيا ، ليحسم تأهله إلى الدور المقبل وصيفًا للمجموعة الخامسة خلف ألمانيا المتصدرة بفارق الأهداف، في ختام ملحمي لدور المجموعات بكأس العالم 2026.

وبادر نيولا بيبي بافتتاح النتيجة لمنتخب "الفيلة" في الدقيقة (7).

وظهر بيبي من جديد ليضاعف النتيجة للمنتخب الإيفواري (64).

مواجهة نارية

ومن المقرر أن يواجه وصيف المجموعة الخامسة (كوت ديفوار) وصيف المجموعة التاسعة (فرنسا أو النرويج) في دور الـ32.