برقم قياسي إنجليزي.. السيتي ينجز صفقته الأولى

خبرني - اتفق مانشستر سيتي، على صفقته الصيفية الأولى، لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل 2026-2027.
وذكر فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع إكس، أن المان سيتي أتم اتفاقه للحصول على خدمات إليوت أندرسون، نجم نوتنجهام فورست".
وأضاف "تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست لإتمام الصفقة، مقابل قيمة قد تصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني".
وتابع "أكدت مصادر داخل مانشستر سيتي، أن الاتفاق أُنجز بالكامل، بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية، كما سبق الإبلاغ عنه الأسبوع الماضي".
ونوه "أبلغ أندرسون، إدارة نوتنجهام فورست، اليوم برغبته في الرحيل عن النادي، والمضي قدمًا في الانتقال".
وأوضح رومانو "سيخضع اللاعب الإنجليزي للفحص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا".
ويشارك إليوت أندرسون حاليًا مع منتخب بلاده في كأس العالم، علمًا بأن عقده مع نوتنجهام يمتد حتى صيف 2029.
وذكرت شبكة BBC أن صفقة انتقال أندرسون للمان سيتي، ستصبح الأغلى في تاريخ الكرة الإنجليزية.
وتابعت "ستتجاوز قيمة صفقة أندرسون، الرقم القياسي السابق في إنجلترا، والمتمثل في انتقال المهاجم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول، مقابل 125 مليون إسترليني خلال الصيف الماضي".