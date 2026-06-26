برقم قياسي إنجليزي.. السيتي ينجز صفقته الأولى

خبرني - اتفق مانشستر سيتي، على صفقته الصيفية الأولى، لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل 2026-2027.

وذكر فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع إكس، أن المان سيتي أتم اتفاقه للحصول على خدمات إليوت أندرسون، نجم نوتنجهام فورست".

وأضاف "تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست لإتمام الصفقة، مقابل قيمة قد تصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني".