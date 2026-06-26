مايكل جاكسون.. كيف يتحول الفنان بعد رحيله إلى كيان استثماري؟

خبرني - في 25 يونيو/حزيران من كل عام، يعود اسم مايكل جاكسون إلى الواجهة بوصفه أكثر من مجرد فنان رحل. فـ"أسطورة البوب" الذي غيّر شكل الموسيقى العالمية وأعاد تعريف العلاقة بين الأغنية والصورة والاستعراض، لا يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية كما لو أنه لم يغادرها يوما.

وبعد أكثر من عقد ونصف على وفاته، ما زالت أغانيه تُسمع في أنحاء العالم، وتُستعاد عروضه بوصفها لحظات مفصلية في تاريخ الثقافة الشعبية، فيما تواصل صورته وأعماله جذب أجيال لم تعاصره أصلا.

لكن ذكرى وفاة جاكسون لا تطرح سؤالا عن مسيرته الفنية فحسب، بل تفتح بابا أوسع على ظاهرة تتكرر مع كبار النجوم؛ ماذا يحدث للفنان بعد موته؟ وكيف يمكن لشخص أن يغيب جسدا فيما يزداد حضوره الثقافي والاقتصادي عاما بعد عام؟

ففي حالة مايكل جاكسون، لم يكن الموت نهاية الحكاية، بل بداية مرحلة جديدة تحوّل فيها إلى إرث عالمي وعلامة ثقافية وتجارية تتجاوز حدود الزمن وصاحبها نفسه.

وتكشف هذه الحالة مفارقة مركزية في عالم الفن المعاصر، إذ إن الموت الذي يفترض أن ينهي الحضور المهني للفنان، يتحول في كثير من الأحيان إلى نقطة انطلاق لقيمته الاقتصادية. فمع رحيل النجوم الكبار، يعود الجمهور إلى أعمالهم، وترتفع نسب الاستماع والمشاهدة، وتُعاد طباعة الألبومات وإنتاج الوثائقيات والمعارض المرتبطة بهم. وهكذا يصبح الفنان بعد وفاته أكثر حضورا في السوق وأكثر قدرة على توليد أرباح مما كان عليه في سنواته الأخيرة، لتتحول أعماله إلى صناعة ممتدة تتجاوز عمره البيولوجي.

وتُعد تجربة مايكل جاكسون أبرز مثال على هذا التحول. فـ"أسطورة البوب" لم يعد يُختصر في مسيرته الفنية أو في أغنياته التي صنعت تاريخ الموسيقى الحديثة، بل أصبح اسما قائما بذاته، يمتلك قيمة مستقلة عن صاحبه، ويتحول تدريجيا إلى منظومة ثقافية واقتصادية تُدار عالميا.

ولا يقتصر هذا الحضور على الموسيقى التي ما زالت تُبث وتُستهلك بكثافة، بل يمتد إلى العروض المسرحية المستوحاة من أعماله، والأفلام الوثائقية، والمعارض المخصصة له، إضافة إلى المنتجات التجارية المرتبطة باسمه. كما تستمر حقوق النشر والاستغلال في توليد إيرادات ضخمة، ما يجعل إرثه نموذجا واضحا لتحول الفنان إلى علامة ثقافية واقتصادية مستمرة.

الموت.. بداية جديدة

عندما توفي مايكل جاكسون في 25 يونيو/حزيران 2009، كان مثقلا بديون تجاوزت 500 مليون دولار. لكن ما حدث بعد وفاته قلب المعادلة بالكامل. فخلال أشهر، ارتفعت مبيعات أعماله، وعادت إلى قوائم الاستماع العالمية، قبل أن تبدأ مرحلة أكثر تعقيدا: إدارة إرثه كأصل اقتصادي عالمي.

وبحسب تقديرات فوربس، تجاوزت عائدات تركة مايكل جاكسون 3.3 مليارات دولار، وترتفع تقديراتها إلى نحو 3.5 مليارات دولار، ما جعله يتصدر باستمرار قوائم أعلى المشاهير المتوفين دخلا. وفي عام 2024 وحده، قُدّرت أرباح إرثه بنحو 600 مليون دولار، عبر الموسيقى، والعروض المسرحية مثل "إم جيه ذا ميوزيكال"، وصفقات الحقوق والمشاريع الوثائقية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الموت لا يوقف الدورة الاقتصادية للفنان، بل يعيد تشغيلها بشكل جديد. إذ يعود الجمهور إلى أعماله بدافع الحنين أو الاكتشاف، بينما تستثمر الشركات ومالكو الحقوق هذا الاهتمام عبر إعادة إنتاج المحتوى وتوسيعه رقميا وتجاريا، ليصبح الإرث الفني مصدرا دائما للدخل.

ضمن منطق الاقتصاد الممتد لما بعد الوفاة، لم تعد الموسيقى وحدها مصدر إعادة إحياء إرث مايكل جاكسون، بل دخلت السينما أيضا كرافعة جديدة لهذا الحضور. فقد خالف فيلم السيرة الذاتية "مايكل"، الذي يتناول قصة حياة ملك البوب الراحل، التوقعات وحقق بداية قوية في أسبوعه الأول من العرض، محطما الأرقام القياسية لفئة أفلام السير الذاتية الموسيقية.

وبحسب التقديرات الأولية، حقق الفيلم نحو 217.4 مليون دولار عالميا، منها 97 مليون دولار في دور العرض داخل الولايات المتحدة وكندا، محققا بداية قوية وضعت هذا الافتتاح ضمن الأعلى في فئة أفلام السير الذاتية الموسيقية. وقبل أسابيع من طرحه، كانت التقديرات تشير إلى أن الفيلم قد يحقق نحو 50 مليون دولار في أسبوعه الأول من العرض، إلا أن الأرقام الفعلية بعد انطلاقه جاءت أعلى بكثير، متجاوزة هذه التوقعات بفارق كبير.

وبحسب هذه النتائج، نجح الفيلم في تحطيم الرقم القياسي لإيرادات افتتاح أفلام السير الذاتية الموسيقية، متجاوزا أعمالا بارزة مثل "ستريت أوتا كومبتون" (Straight Outta Compton) (عام 2015) الذي حقق 60.2 مليون دولار، و"بوهيميان رابسودي" (Bohemian Rhapsody) (عام 2018) الذي سجل 51 مليون دولار في أسبوعه الأول.

ويضع هذا الأداء فيلم "مايكل" في موقع استثنائي داخل هذا النوع السينمائي، ليس فقط بوصفه عملا يسرد سيرة فنان، بل باعتباره حدثا جماهيريا يعكس استمرار قوة الاسم وتأثيره الاقتصادي في السوق العالمية حتى بعد عقود من بداياته الفنية.

الفنان بين الإنسان والعلامة التجارية

تؤكد دراسات في علم الاجتماع أن الشهرة بعد الموت تدخل مرحلة “إعادة الإنتاج الرمزي والاقتصادي”، حيث يتحول الفنان إلى أصل قابل للتداول داخل السوق الثقافية. وتوضح الباحثة روث بينفولد-ماونس أن الجسد الغائب لا يفقد قيمته، بل يُعاد تحويله إلى رأسمال رمزي واقتصادي يُدار ضمن منظومات إنتاج وإعلام.

وفي هذا السياق، لا يُستهلك الفنان بوصفه إنسانا، بل بوصفه أرشيفا ثقافيا قابلا لإعادة التدوير. وهو ما تؤكده تقارير "المنتدى الاقتصادي العالمي" التي تعتبر أن الشهرة بعد الوفاة تعمل كمنظومة اقتصادية تستند إلى إعادة إنتاج المحتوى الفني عبر المنصات الرقمية والمنتجات الثقافية.

ومن هنا يتحول الاسم إلى كيان مستقل عن صاحبه، يُعاد تقديمه باستمرار للأجيال الجديدة، التي لا تتعرف إلى الفنان من سيرته الشخصية، بل من صورته المعاد إنتاجها داخل السوق الثقافية.

من يملك الفنان بعد موته؟

يطرح هذا التحول سؤالا مركزيا: من يملك الفنان بعد موته؟ الورثة؟ الشركات؟ أم الجمهور؟

في الواقع، لا توجد إجابة واحدة. فبحسب "هارفارد بيزنس ريفيو"، تتحول الهوية الفنية بعد الوفاة إلى أصل يُدار عبر شركات متخصصة، تعمل بمنطق المحافظ الاستثمارية، حيث تُستثمر الحقوق الموسيقية والصور والأرشيفات كأصول طويلة الأمد.

وتشير فوربس إلى أن تركة مايكل جاكسون حققت مليارات الدولارات منذ وفاته، ما يعكس انتقال الملكية من الفرد إلى منظومة إنتاج وإدارة كاملة تعيد تسويق الاسم عالميا.

لكن البعد الأكثر تعقيدا يظهر في الجمهور نفسه. فوفق المنتدى الاقتصادي العالمي، لا تعتمد الشهرة بعد الموت على الشركات فقط، بل على استهلاك جماهيري مستمر يعيد إنتاج الحضور الفني عبر الاستماع والمشاهدة والمشاركة الرقمية.

وتذهب دراسات علم الاجتماع إلى أن المشاهير بعد الموت يتحولون إلى رأسمال رمزي معاد تدويره، حيث يصبح الإرث مادة تجارية قابلة لإعادة الإنتاج داخل السوق.

إرث لا يتوقف

تتكرر هذه الظاهرة مع أسماء كبرى في عالم الفن والغناء. فما زالت "غريسلاند" الخاصة بإلفيس بريسلي تمثل مشروعا سياحيا وثقافيا مستمرا يدر أرباحا ويعيد إنتاج صورته لجمهور جديد.

أما برنس، فقد تحولت وفاته إلى نزاعات قانونية حول الحقوق، قبل أن تبدأ شركات إدارة الموسيقى بشراء أجزاء من أرشيفه وإعادة تسويقه ضمن سوق حقوق فنية متنام، كما توثق مواقع فنية متخصصة مثل "بيلبورد" و"رولينغ ستون".

وتُعد مارلين مونرو نموذجا للأيقونة البصرية التي تُعاد صياغتها باستمرار في الإعلانات والموضة والثقافة البصرية، وفق دراسات "جورنال أوف بوبيولار كالتشر" حول استمرار الأيقونات بعد الموت.

أما ويتني هيوستن، فقد شهدت قوائم الاستماع عودة قوية لأعمالها إلى بعد وفاتها، بالتوازي مع وثائقيات وسير ذاتية أعادت تقديمها لجيل جديد، كما توثق "فوربس".

وتحمل إيمي واينهاوس بعدا مختلفا، إذ تحولت إلى رمز جمالي وفني يُستعاد في الموضة والموسيقى، ضمن ما تسميه الصحافة الثقافية البريطانية “ثقافة الحنين”.

في حين يمثل فريدي ميركوري مثالا على إعادة الإحياء الثقافي عبر السينما، خاصة بعد فيلم "بوهيميان رابسودي" الذي أعاد تقديمه لجمهور عالمي جديد، كما تشير "غارديان".

اقتصاد الذاكرة

تكشف هذه الأمثلة أن الفنان بعد موته لا يخرج من السوق التجارية، بل يدخل مرحلة جديدة من الوجود الاقتصادي المستمر. فكل اسم يتحول إلى نظام إنتاج متعدد المستويات: ورثة وشركات ومنصات وجمهور يعيد تدويره باستمرار.

وهكذا، لا يبدو الموت نهاية العلاقة بين الفنان والجمهور، بل بداية إعادة توزيع معقدة للملكية بين القانون والسوق والذاكرة. وفي هذا التداخل، يتحول الفنان من إنسان إلى كيان متعدد الطبقات: إرث ثقافي وأصل اقتصادي ورمز جماعي لا يملكه أحد بالكامل، لكنه يُستثمر باستمرار من الجميع.

"بعد كل هذا الزخم من الأرقام والحقوق والأسواق والصفقات، يبقى مايكل جاكسون في مكان أبسط من كل ذلك: صوتا مألوفا يخرج من ذاكرة العالم، وحضورا يتجاوز الحسابات الاقتصادية، كأن الفن وحده ما بقي منه فعلا بعيدا عن كل ما حاولت الصناعة أن تبنيه حول اسمه".