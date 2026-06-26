مباراة تونس وهولندا مهددة بالتأجيل !

خبرني - تحوم الشكوك حول إمكانية إقامة مباراة تونس وهولندا في موعدها المحدد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم عام 2026، بسبب توقعات جوية مقلقة في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، التي تحتضن المواجهة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع توقعات بارتفاع فرص العواصف الرعدية إلى 70 بالمئة، إلى جانب أمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات محتملة.