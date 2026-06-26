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مباراة تونس وهولندا مهددة بالتأجيل !

  • 26 حزيران 2026
  • 00:35
مباراة تونس وهولندا مهددة بالتأجيل

خبرني  - تحوم الشكوك حول إمكانية إقامة مباراة تونس وهولندا في موعدها المحدد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم عام 2026، بسبب توقعات جوية مقلقة في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، التي تحتضن المواجهة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع توقعات بارتفاع فرص العواصف الرعدية إلى 70 بالمئة، إلى جانب أمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات محتملة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية إلى أن الأحوال الجوية قد تدفع المنظمين إلى تأخير انطلاق المباراة أو تعليقها مؤقتا، في ظل القواعد الصارمة المعمول بها في الولايات المتحدة بشأن الفعاليات الرياضية المفتوحة.

وتظهر التوقعات أن الأمطار والعواصف قد تشتد اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، مع استمرار الاضطرابات الجوية حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ولا يقتصر خطر التأجيل على هطول الأمطار فقط، إذ تفرض السلطات الأمريكية إجراءات صارمة في حال رُصد البرق بالقرب من الملاعب. ووفق لوائح الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، لا يُسمح بإقامة أو مواصلة الأحداث الرياضية في الهواء الطلق إذا تم تسجيل صواعق ضمن نطاق ثمانية أميال من موقع الحدث.

وكانت ظروف مشابهة قد تسببت مؤخرا في إيقاف مباراة فرنسا والعراق لمدة قاربت الساعتين خلال البطولة الحالية.

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