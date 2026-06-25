شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز عند أعلى مستوى منذ بداية حرب إيران

خبرني - أظهرت بيانات صدرت الخميس أن شحنات النفط الخام المارة عبر مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط، وذلك بعد إعادة فتح الممر المائي بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.

وساهمت المخاوف بشأن المدة التي سيظل فيها المضيق مفتوحا في تعزيز التجارة أيضا.

لكن رغم زيادة شحنات النفط وسط طلب قوي، وخاصة في آسيا بعد اضطرابات على مدى شهور، لا يزال عدد السفن الإجمالي أقل من المتوسط اليومي البالغ 125 سفينة كانت تعبر المضيق قبل اندلاع الحرب.

وكشف تحليل أجرته شركة كبلر أن أربع ناقلات تحمل ستة ملايين برميل من النفط الخام عبرت المضيق الخميس، بالإضافة إلى أربعة ملايين برميل أخرى من النفط الخام الإيراني على متن ناقلتين منفصلتين.

وأظهر تحليل الشركة أنه تم شحن نحو 10.8 مليون برميل من النفط على متن ست ناقلات أمس الأربعاء.

وقالت كبلر في تقرير أصدرته هذا الأسبوع "يعكس هذا الانتعاش قدرة أنظمة التصدير في الخليج على التكيف، وليس عودة تامة إلى مستويات التجارة قبل الصراع".

وقالت شركة (ألايد شيب بروكينج) في اليونان في تقرير أصدرته هذا الأسبوع "لا تزال مستويات حركة الملاحة أقل من المعدلات المعتادة تاريخيا، ويواصل المشاركون في السوق تقييم مدى استدامة الإطار الحالي".

وأضافت "قلل الاتفاق، ومدته 60 يوما، من المخاطر المباشرة على الملاحة، لكنه لم يؤد إلى إزالة الضبابية الجيوسياسية على النطاق الأوسع في المنطقة".

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال منتدى رويترز العالمي للطاقة في نيويورك أمس الأربعاء، إن نحو 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يمثل نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي، ويشبه المستويات المسجلة في الأيام القليلة الماضية التي أعقبت الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الصراع.

* تنفيذ خطة الأمم المتحدة للإجلاء

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الخميس، إنه لا مرور آمنا عبر المضيق إلا من خلال المسارات التي تحددها طهران، وإن مسار الشحن الذي أُعلن عنه في الآونة الأخيرة بدون تنسيق مع طهران غير مقبول ويشكل مخاطر أمنية.

وأضاف أن إيران ستتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تمتثل للاشتراطات.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الخميس، بناء على رسائل تم بثها، إن ناقلة نفط خام ترفع علم بنما عادت أدراجها اليوم بعد محاولتها عبور المضيق باتجاه المياه العمانية، وتلقت تعليمات بالإبحار عبر المسار الإيراني الشمالي.

وأضافت أمبري أن ناقلة منتجات نفطية أخرى ترفع علم بنما تلقت أوامر أمس الأربعاء بتغيير مسارها والانتظار لحين صدور تعليمات، وذلك بعدما بدأت رحلتها عبر الجانب الإيراني من المضيق.

وأظهرت بيانات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة الخميس أن خطة جديدة أطلقتها المنظمة هذا الأسبوع لإجلاء مئات السفن العالقة داخل الخليج بسبب الصراع أدت إلى مرور نحو 57 سفينة على متنها نحو 1100 بحار عبر المضيق منذ 23 يونيو/ حزيران.

وتقتصر الخطة الطوعية على الإجلاء فقط في مسارين عبر المياه العمانية والإيرانية.

وقال متحدث باسم المنظمة الخميس "يستمر تنفيذ إطار العمل الخاص بالإجلاء وفقا للخطط الموضوعة".

