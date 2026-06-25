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الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة (إوعى) التوعوية

  • 25 حزيران 2026
  • 23:20
الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة إوعى التوعوية

خبرني - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، حملة "إوعى" للتوعية بالأمن السيبراني، التي تستهدف طلاب المدارس والجامعات والشباب، عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمركز وشاشات التلفاز الرسمية.

وبحسب بيان المركز اليوم الخميس، تأتي الحملة في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز الثقافة السيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية المتزايدة، لا سيما تلك المتعلقة بالاختراقات الإلكترونية والاحتيال الرقمي وانتحال الشخصية والابتزاز الإلكتروني.

وتعتمد الحملة على أسلوب شبابي مبسط وقريب من الفئة المستهدفة من خلال تقديم رسائل توعوية قصيرة ومؤثرة تحمل شعار "إوعى"، الذي يعكس أهمية الانتباه والتفكير قبل اتخاذ أي خطوة في العالم الرقمي، انطلاقا من قناعة بأن العديد من الحوادث السيبرانية تبدأ بخطأ بسيط يمكن تجنبه بالوعي والمعرفة.

ويسعى المركز من خلال الحملة إلى ترسيخ مفهوم الوقاية الرقمية وتعزيز السلوكيات الآمنة عند استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز أن بناء مجتمع رقمي آمن يبدأ من رفع مستوى الوعي وتمكين الأفراد من التعرف على المخاطر السيبرانية وكيفية التعامل معها.

وستتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة والمواد التوعوية والتصاميم الرقمية إلى جانب الورشات التوعوية الميدانية التي ينفذها المركز باستمرار في المؤسسات والجامعات، بالإضافة إلى توظيف شخصيات ورسومات كرتونية توعوية خاصة بالحملة، بما يسهم في إيصال الرسائل التوعوية بصورة مبسطة وجاذبة للفئة المستهدفة.

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