نتنياهو: لا انسحاب من جنوب لبنان طالما لزم الأمر

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها في جنوب لبنان "طالما دعت الحاجة"، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها ما دامت ترى ضرورة أمنية لذلك.

وأضاف نتنياهو: "نحن نسيطر على جنوب لبنان، وسنبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضروريا، ولن ننسحب منها".

وشدد على أن إسرائيل "ستحافظ على هذه المناطق ما دام ذلك ضروريا"، وأنها ستواصل "الدفاع عن سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل من هناك".

وفي ما يتعلق بإيران، قال نتنياهو إن إسرائيل "أزالت خطرا وجوديا كان يهددها"، مضيفا: "لو لم نتحرك، لكان الإيرانيون يمتلكون قنبلة نووية ضد إسرائيل".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده لا تزال ترى أن هناك "مهاما أخرى يجب إنجازها، وأمورا أخرى يجب التعامل معها فيما يتعلق بإيران".

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، الخميس، إن إسرائيل لن تسحب قواتها من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في وقت يخوض البلدان محادثات بوساطة أمريكية في واشنطن.

وصرح منسر خلال إحاطة للصحفيين: "لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدًا، ولم يُنزع سلاحه ولم يُجرّد من قدراته العسكرية".

ومنذ أبريل(نيسان)، انخرط لبنان تحت ضغط أميركي في محادثات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل.