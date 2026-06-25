لاعب إنجلترا يفسر تجاهله مصافحة توماس بارتي في كأس العالم

خبرني - فسر دجيد سبينس لاعب منتخب إنجلترا رفضه مصافحة توماس بارتي لاعب المنتخب الغاني خلال مباراة المنتخبين في كأس العالم 2026.

وانتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة توماس بارتي وهو يقدم يده لمصافحة دجيد سبينس، لكن الأخير تجاهله تماماً قبل انطلاق مواجهة "الأسود الثلاثة" التي انتهت بدون أهداف ضد "النجوم السوداء".

ويواجه توماس بارتي تهمة الاعتداء الجنسي على عدة فتيات مما تسبب في حرمانه من المشاركة ضد بنما في أول لقاء لغانا بكأس العالم 2026 حيث منع من دخول كندا.

ومن جانبه فسر دجيد سبينس سر رفضه مصافحة توماس بارتي قائلاً عبر تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية : "لديّ معتقداتي، وأعيش وفقاً لها. إيماني يُرشدني في اتخاذ قراراتي، وأعرف ما تُعلّمني إياه كتبي المقدسة، وما يُعلّمني إياه ديني.".

وعن رفض البعض لقراره بعدم مصافحة بارتي رد: "للناس حرية تفسير ما حدث كما يريدون، لكنني لن أخوض في التفاصيل أو أُبرّر موقفي.".

وأسهب: "إلى جماهير إنجلترا، إذا كانت أفعالي قد خيّبت ظنكم في أو أزعجتكم، فأنا أعتذر بصدق. لم يكن ذلك قصدي أبداً. أحترم الجميع، ولكن عليّ أيضًا أن أكون وفيًا لقناعاتي".

بدوره، علق ريو فرديناند أسطورة دفاع مانشستر يونايتد على تصرف سبينس، قائلاً: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام المحكمة وهذا هو أساس العدالة"، رافضاً الطريقة التي تعامل بها سبينس مع المسألة.