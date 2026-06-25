نجوم الفن يساندون شقيقة أمير كرارة بعد إعلان إصابتها بالبهاق

خبرني - بعد إعلان نسرين كرارة إصابتها بالبهاق، تلقت شقيقة الفنان أمير كرارة رسائل مساندة من عدد كبير من نجوم الوسط الفني، عقب مشاركتها تفاصيل رحلتها مع المرض، مؤكدة وصولها إلى مرحلة تقبل نفسها بعد سنوات من المعاناة.

شاركت نسرين شقيقة الفنان أمير كرارة متابعيها تفاصيل تجربتها مع مرض البهاق، موضحة أنها مرت بسنوات من الصراع النفسي قبل أن تتمكن من تقبل نفسها كما هي، مشيرة إلى أن هذه التجربة منحتها قوة أكبر، ورسخت لديها قناعة بأن الثقة بالنفس لا ترتبط بالمظهر الخارجي.

نجوم الفن يساندون نسرين كرارة



حظيت رسالة نسرين كرارة بتفاعل واسع من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم كلمات الدعم والتشجيع لها، وكان من بينهم الفنان أحمد زاهر، والفنانة روجينا، والفنان شيكو، والفنانة عبير صبري، والمؤلفة إنجي علاء، الذين عبروا عن مساندتهم لها وتمنوا لها دوام القوة والثقة.

رسالة أمير كرارة إلى شقيقته

كان الفنان أمير كرارة من أوائل الداعمين لشقيقته، إذ علق على منشورها بكلمات مقتضبة حملت معاني المساندة والمحبة، فكتب: "هو انتي فيه في حلاوتك"، في إشارة إلى أن إصابتها بالبهاق لم تغير شيئًا من جمالها أو مكانتها لديه.

وردت نسرين كرارة على تعليق شقيقها برسالة مفعمة بالمودة، قائلة: "ولا فيه في حلاوتك"، في تفاعل لاقى استحسانًا واسعًا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

حظي الحوار القصير بين الشقيقين بتفاعل كبير، حيث أشاد رواد مواقع التواصل بطريقة دعم أمير كرارة لشقيقته، معتبرين أن كلماته حملت رسالة إنسانية لكل من يعاني من البهاق أو أي حالة تؤثر على المظهر، مؤكدين أن المساندة النفسية من الأسرة تمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة مثل هذه التجارب.