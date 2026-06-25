ارتفاع احتياجات تمويل مكافحة إيبولا إلى 1.4 مليار دولار

خبرني - قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي أعلى هيئة للصحة العامة في إفريقيا، الخميس، إن التمويل اللازم لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في القارة زاد ثلاثة أمثال على التقدير السابق وبلغ الآن 1.4 مليار دولار.

وأوضح جين كاسيا المدير العام للمراكز أن التقدير الجديد يستند إلى مناقشات مع خبراء من حكومة الكونغو ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

وأدى تفشي السلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا إلى إصابة أكثر من 1100 شخص في الكونغو و20 شخصا في أوغندا ، ليصل إجمالي عدد الإصابات في الشهر الأول إلى أعلى مستوى مسجل في أي موجة سابقة من المرض.

وعلى عكس التقدير السابق للاحتياجات التمويلية البالغ 518 مليون دولار، والذي أُعلن في الخامس من يونيو/ حزيران ضمن خطة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، فإن الرقم الجديد يشمل الأموال اللازمة لتدابير الإغاثة الإنسانية.

وقال كاسيا، إنه تم حتى الآن التعهد بتقديم تمويل يبلغ نحو 910 ملايين دولار لكن لم يتم صرف سوى 13 % من هذا المبلغ.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "إذا لم نحصل على هذا التمويل البالغ 1.4 مليار دولار، وإذا لم نعالج الأزمة الإنسانية، فلن نتمكن من احتواء هذا التفشي".

وتابع قائلا، إن الأوضاع الإنسانية تتفاقم في إقليم إيتوري بالكونغو التي تعد بؤرة تفشي المرض.