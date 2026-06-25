*
الخميس: 25 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • إيران: أمن السفن التي تعبر خارج المسارات المحددة بمضيق هرمز غير مضمون

إيران: أمن السفن التي تعبر خارج المسارات المحددة بمضيق هرمز غير مضمون

  • 25 حزيران 2026
  • 22:54
إيران أمن السفن التي تعبر خارج المسارات المحددة بمضيق هرمز غير مضمون

خبرني - قالت هيئة أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز في منشور على منصة إكس الخميس، إن السفن التي تعبر خارج المسارات التي حددتها الهيئة لن يُضمن لها العبور الآمن.

وقالت الهيئة "تتحمل الجهة المالكة والمشغلة وربان السفينة المسؤولية عن العواقب الناجمة عن المرور عبر مسارات غير مصرح بها".

وصدر تحذير الهيئة بعد أن قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن سفينة شحن أبلغت عن هجوم مشتبه به قرب عُمان أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما قال مسؤولان أميركيان لرويترز، إن إيران أطلقت النار على السفينة.

ولم تعلق إيران تحديدا على الواقعة . وقال الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من اليوم، إن العبور الآمن للمضيق لن يكون ممكنا إلا من خلال المسارات التي تحددها إيران، مضيفا أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بذلك.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

في 5 تهم.. أحمد حسون مفتي النظام السوري السابق أمام القضاء
في 5 تهم.. أحمد حسون مفتي النظام السوري السابق أمام القضاء
  • 2026-06-25 23:13
نتنياهو: لا انسحاب من جنوب لبنان طالما لزم الأمر
نتنياهو: لا انسحاب من جنوب لبنان طالما لزم الأمر
  • 2026-06-25 22:59
ارتفاع احتياجات تمويل مكافحة إيبولا إلى 1.4 مليار دولار
ارتفاع احتياجات تمويل مكافحة إيبولا إلى 1.4 مليار دولار
  • 2026-06-25 22:54
تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان
تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان
  • 2026-06-25 22:42
روبيو يأسف لقرار إيطاليا إلغاء زيارة وزير خارجيتها لميامي
روبيو يأسف لقرار إيطاليا إلغاء زيارة وزير خارجيتها لميامي
  • 2026-06-25 21:06
مستشار رئاسي: أردوغان سيتمكن من الترشح للرئاسة للمرة الثالثة
مستشار رئاسي: أردوغان سيتمكن من الترشح للرئاسة للمرة الثالثة
  • 2026-06-25 20:41