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مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

  • 25 حزيران 2026
  • 22:20
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية أسماء

خبرني - دعا المركز الوطني للأمن السيبراني المرشحين التالية أسماؤهم والحاصلين على أعلى العلامات في اختبار تقييم الكفايات الذي عقد بتاريخ 27/ 4/ 2026 للشواغر المعلن عنها بتاريخ 24/ 6/ 2025، بضرورة مراجعة (المركز – مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي) الكائن في منطقة الدوار السابع - حي الروابي - شارع احمد علي الزبون الحجايا .

وبين أن على المرشحين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لإجراء المقابلة الشخصية مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية .

وأشار إلى أن كل من يتغيب عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفاً .

وتاليا الأسماء و موعد المقابلة :

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

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