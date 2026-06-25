*
الخميس: 25 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

شكوى ضد تاجر مركبات شهير

  • 25 حزيران 2026
  • 21:48
شكوى ضد تاجر مركبات شهير
شعار شركة جاك موتورز التي تبرأت من السيارات المستوردة من التاجر في الأردن

خبرني - قدم مواطن من بين 50 آخرين شكوى لدى دائرة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضد تاجر مركبات شهير في الأردن.

وحسب الشكوى التي اطلع موقع خبرني على تفاصيلها، فإن المشتكي قال إن مركبته من نوع JAC E10X تعاني من خلل فني يتمثل بالتوقف المفاجئ والكامل لنظام الدفع والتحكم أثناء القيادة (Power Loss)، ما يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ أثناء السير.

وأضاف أن أكثر من 50 شخصا اشتروا المركبة ذاتها ويعانون من المشكلة نفسها، مشيرا إلى أنهم تواصلوا فيما بينهم من خلال مجموعة على تطبيق واتساب بعد اكتشاف تعرض مركباتهم للخلل ذاته.

وبحسب الشكوى، فإن المشتكي تواصل مع المصنع الأم في الصين للاستفسار عن المشكلة، كما تقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن القضية ما تزال قيد المتابعة منذ أكثر من شهر.

وطالب المشتكون الجهات المعنية بالنظر في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما وصفوه بالعيب المصنعي الذي تعاني منه المركبات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عطوة 6 أشهر في قضية مقتل شاب بمنطقة الياسمين بعمّان
عطوة 6 أشهر في قضية مقتل شاب بمنطقة الياسمين بعمّان
  • 2026-06-25 21:36
آلية جديدة لتوزيع علامات التقويم المدرسي بدءا من الموسم المقبل
آلية جديدة لتوزيع علامات التقويم المدرسي بدءا من الموسم المقبل
  • 2026-06-25 21:27
مهرجان صيف الأردن يعود الجمعة.. فعاليات مجانية في جميع المحافظات
مهرجان صيف الأردن يعود الجمعة.. فعاليات مجانية في جميع المحافظات
  • 2026-06-25 19:33
الربضي والرفاعي والمحروق أعضاءً في أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية
الربضي والرفاعي والمحروق أعضاءً في أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية
  • 2026-06-25 18:48
الاردن .. إرادات ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء
الاردن .. إرادات ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء
  • 2026-06-25 18:45
الأردن .. موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
الأردن .. موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
  • 2026-06-25 18:41