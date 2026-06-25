شكوى ضد تاجر مركبات شهير

خبرني - قدم مواطن من بين 50 آخرين شكوى لدى دائرة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضد تاجر مركبات شهير في الأردن.

وحسب الشكوى التي اطلع موقع خبرني على تفاصيلها، فإن المشتكي قال إن مركبته من نوع JAC E10X تعاني من خلل فني يتمثل بالتوقف المفاجئ والكامل لنظام الدفع والتحكم أثناء القيادة (Power Loss)، ما يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ أثناء السير.

وأضاف أن أكثر من 50 شخصا اشتروا المركبة ذاتها ويعانون من المشكلة نفسها، مشيرا إلى أنهم تواصلوا فيما بينهم من خلال مجموعة على تطبيق واتساب بعد اكتشاف تعرض مركباتهم للخلل ذاته.

وبحسب الشكوى، فإن المشتكي تواصل مع المصنع الأم في الصين للاستفسار عن المشكلة، كما تقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن القضية ما تزال قيد المتابعة منذ أكثر من شهر.

وطالب المشتكون الجهات المعنية بالنظر في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما وصفوه بالعيب المصنعي الذي تعاني منه المركبات.