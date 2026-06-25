عطوة 6 أشهر في قضية مقتل شاب بمنطقة الياسمين بعمّان

خبرني - أُعطيت يوم الجمعة عطوة عشائرية باعتراف بالقتل من عشيرة الهمشري إلى عشيرة الديراباني، برئاسة الشيخ محمد عواد النعيمات، فيما كان في استقبال الجاهة الشيخ عبدالكريم سلامة الحويان.

وتم خلال اللقاء إعطاء عطوة لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية مقتل شاب في منطقة الياسمين بالعاصمة عمان.

وكانت مشاجرة قد وقعت الثلاثاء داخل أحد المحال التجارية في منطقة الياسمين بين شخصين إثر خلافات سابقة بينهما، تخللها إطلاق عيارات نارية، أُصيب على إثرها شاب يبلغ من العمر 17 عاماً صدف وجوده في المكان.

وتم إسعاف الشاب إلى مستشفى الحياة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.