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  • تهنئة بمناسبة إتمام حفظ القرآن الكريم للتوأمين عمر وعمرو سائد الخزاعلة

تهنئة بمناسبة إتمام حفظ القرآن الكريم للتوأمين عمر وعمرو سائد الخزاعلة

  • 25 حزيران 2026
  • 21:23
تهنئة بمناسبة إتمام حفظ القرآن الكريم للتوأمين عمر وعمرو سائد الخزاعلة

بكل ما يحمله القلب من فرحٍ وفخر، نزف نحن ابناء المقدم سائد الخزاعلة أسمى التهاني للتوأمين عمر وعمرو سائد سليم الخزاعلة بمناسبة إتمامهما حفظ كتاب الله تعالى.

ما أجمل أن يُتوَّج العمر بحفظ كلام الله، وما أعظم أن يكبر الأبناء والقرآن يسكن صدورهم، ويضيء دروبهم، ويكون لهم أنيساً في الدنيا وشفيعاً في الآخرة.

هنيئاً لكما هذا الفضل العظيم، وهنيئاً لوالديكما هذا الغرس المبارك الذي أثمر حفظاً وإتقاناً، فليس هناك فرحة تعدل فرحة أبٍ وأمٍ يرون أبناءهم من أهل القرآن.

نسأل الله أن يجعل ما حفظتماه نوراً في القلوب، وبركةً في الأعمار، وأن يرفع قدركما بالقرآن، ويجعلكما من أهل الله وخاصته، وأن يرزقكما العمل بما حفظتما، والثبات عليه حتى تلقياه وهو راضٍ عنكما.

مبارك لكما من القلب، ومبارك لأسرتكما هذا الشرف الذي يرفع الرؤوس ويفرح النفوس.
 

تهنئة بمناسبة إتمام حفظ القرآن الكريم للتوأمين عمر وعمرو سائد الخزاعلة
تهنئة بمناسبة إتمام حفظ القرآن الكريم للتوأمين عمر وعمرو سائد الخزاعلة
تهنئة بمناسبة إتمام حفظ القرآن الكريم للتوأمين عمر وعمرو سائد الخزاعلة

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