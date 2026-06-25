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مستشار رئاسي: أردوغان سيتمكن من الترشح للرئاسة للمرة الثالثة

  • 25 حزيران 2026
  • 20:41
مستشار رئاسي أردوغان سيتمكن من الترشح للرئاسة للمرة الثالثة

خبرني - أعلن محمد أوتشوم، كبير مستشاري الرئيس التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتمكن من الترشح للرئاسة للمرة الثالثة في عام 2028 كإجراء استثنائي يحدده الدستور.

أكد أوتشوم، نائب رئيس مجلس السياسة القانونية التابع للرئيس، لوكالة "الأناضول" أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التالية ستعقد في 7 مايو (أيار) عام 2028 بدلا من 14 مايو (أيار) 2028، كما يزعم بعض المراقبين والمحللين.

وقال: "يجب إجراء الانتخابات قبل نهاية الولاية (للرئيس والبرلمان) التي تمتد لخمس سنوات، وبسبب إجراء الانتخابات العامة الأخيرة في 14 مايو (أيار) 2023، ستُجرى الانتخابات التالية يوم الأحد الذي يسبق 14 مايو (أيار) 2028، أي في 7 مايو (أيار) 2028".

وأشار أوتشوم إلى أنه تتم مناقشة فكرة إجراء الانتخابات في تاريخ مبكر، 16 أبريل (نيسان) 2028، ما يتيح لأردوغان الذي شغل ولايتين رئاسيتين متتاليتين، الحق القانوني في الترشح للمنصب للمرة الثالثة، بموجب الدستور.

وأوضح: "ينص الدستور على حد أقصى لولايتين رئاسيتين، ويوجد استثناء واحد لهذه القاعدة: إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات جديدة أثناء فترة الولاية الرئاسية الثانية، فيمكن للشخص الذي شغل ولايتين، الترشح لولاية ثالثة".

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