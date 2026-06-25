كاتس: كل دولار يدخل خزائن إيران يتحول إلى صاروخ أو مسيرة

خبرني - صعّد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس من لهجته تجاه إيران، معتبرًا أن أي دعم اقتصادي أو مالي يصل إلى طهران ينعكس مباشرة على قدراتها العسكرية وشبكة حلفائها في المنطقة.

وقال كاتس إن "كل دولار يدخل إلى إيران سيتحول إلى صاروخ أو طائرة مسيّرة"، مشيرًا إلى أن هذه الموارد تُستخدم لدعم حركات مسلحة مثل حماس وحزب الله والحوثيين.

وأكد كاتس أن ما وصفها بـ"الحرب الاقتصادية" ضد إيران تمثل إحدى أهم جبهات المعركة المرتبطة بأمن إسرائيل، مشددًا على ضرورة مواصلة الضغط الاقتصادي وعدم الاكتفاء بما تحقق حتى الآن.

كما أضاف أن إضعاف القدرات المالية الإيرانية يحدّ من قدرتها على تمويل حلفائها الإقليميين وتوسيع نفوذها العسكري.