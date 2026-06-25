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(فيفا) يعيد روسيا إلى المنافسات الدولية

  • 25 حزيران 2026
  • 20:30
فيفا يعيد روسيا إلى المنافسات الدولية

خبرني - تقرر السماح لروسيا بالمشاركة في بطولة دولية لكرة القدم للمرة الأولى في أكتوبر، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات على انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان يوم الأربعاء عن توجيه دعوات لجميع الاتحادات الأعضاء للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة والمهرجان المصاحب لها، والتي ستقام في أذربيجان في الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن قائمة المدعوين تضم روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

يذكر أن جميع المنتخبات الروسية منعت من المشاركة في المنافسات الدولية منذ اندلاع الحرب في مارس 2022.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة كرياضيين محايدين في أولمبياد باريس 2024 والأولمبياد الشتوي 2026 في ميلان وكورتينا دامبيتزو.

كما ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية بوادر عودة روسيا إلى المنافسات الدولية لكرة القدم.

منذ دخول الحظر حيز التنفيذ، خاض منتخبا روسيا للرجال والسيدات مباريات خارج البطولات الكبرى، علماً بأن منتخب الرجال يحتل المركز 34 في تصنيف (فيفا) العالمي، بينما يحتل منتخب السيدات المركز 27.

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