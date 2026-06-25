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بعد فوز المكسيك.. سيارة تدهس مشجعي كأس العالم وتصيب 17 شخصاً

  • 25 حزيران 2026
  • 20:22
بعد فوز المكسيك سيارة تدهس مشجعي كأس العالم وتصيب 17 شخصاً

خبرني - ذكرت وسائل إعلام متعددة أن سيارة دهست حشداً من مشجعي كرة القدم في منتجع كابو سان لوكاس المكسيكي، عقب فوز المكسيك على التشيك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً على الأقل.

وأوضحت التقارير أن الحادث وقع الأربعاء على طريق لازارو كارديناس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة.

وقال ألبرتو رينتيريا سانتانا، الأمين العام لإدارة بلدية لوس كابوس "سائق كان في المنطقة زاد سرعته عندما صادف مجموعة من الأشخاص على الطريق".

وتم إلقاء القبض على السائق المشتبه به في المدينة، الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية.

وتواصل الشرطة المكسيكية التحقيقات بشأن ملابسات هذا الحادث.

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