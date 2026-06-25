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بريطانيا تسجل درجة حرارة قياسية بتاريخها في شهر حزيران

  • 25 حزيران 2026
  • 20:16
بريطانيا تسجل درجة حرارة قياسية بتاريخها في شهر حزيران

خبرني - سجلت المملكة المتحدة رقماً قياسياً جديداً كأعلى درجة حرارة مسجلة بتاريخها في شهر حزيران، بعدما بلغت 36.4 درجة مئوية في منطقة يوفيلتون بمقاطعة سومرست، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 36.1 درجة والمسجل قبل يوم واحد فقط.

ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، أدت موجة الحر الشديدة إلى ضغوط كبيرة على الخدمات العامة، حيث أعلنت هيئة إسعاف لندن أنها تعاملت مع 642 حالة طوارئ مهددة للحياة خلال يوم واحد، وهو أعلى رقم في تاريخها، وسط تزايد حالات الإغماء وصعوبات التنفس والمشكلات القلبية المرتبطة بالحرارة.

وعلى الصعيد الحكومي، عقدت السلطات البريطانية اجتماعات طارئة لمتابعة تأثيرات الموجة الحارة على المدارس والخدمات العامة، فيما فرضت شركة "ساوث إيست ووتر" حظراً مؤقتاً على استخدام خراطيم المياه في مقاطعة كينت بسبب ارتفاع الطلب على المياه.

وفي أوروبا، أشارت تقديرات رسمية في إسبانيا إلى ارتباط موجة الحر بوفاة 212 شخصًا خلال أربعة أيام، بينما أتاحت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" للمسافرين إلغاء رحلاتهم مجانًا بسبب الظروف الجوية القاسية.

أما فرنسا، فسجلت أكثر ليلة حرارة منذ بدء القياسات المناخية عام 1947، في مؤشر جديد على شدة موجة الحر التي تجتاح القارة الأوروبية.

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