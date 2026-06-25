4 إصابات إثر زلزال ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.2 درجة

خبرني - أُصيب 4 أشخاص على الأقل بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر شمال شرق اليابان، اليوم الخميس، بحسب وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء.

ووقع الزلزال الذي سُجلت قوته بشكل مبدئي عند 6.9 درجة على مقياس ريختر، صباحًا قبالة سواحل محافظة إيواته شمال شرقي البلاد، على عمق حوالي 40 كيلومترًا. وتجاوزت شدته المستوى السادس في بلدة هاشيكامي بمحافظة أوموري، ثاني أعلى مستوى على مقياس الشدة الزلزالية الياباني الذي يتألف من 7 مستويات، بينما كانت شدته تحت المستوى السادس في مدينة هاتشينوهي بالمحافظة ذاتها، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وبحسب الوكالة، فقد أثر الزلزال على محافظات هوكايدو وأكيتا وفوكوشيما ومياغي وياماغاتا، إلى جانب طوكيو ومحافظات مجاورة لها.