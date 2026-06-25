روسيا تقر تعديلات ضريبية عاجلة للتخفيف من أزمة نقص الوقود

خبرني - أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن إقرار تعديلات عاجلة على قانون الضرائب تهدف إلى التخفيف من أزمة نقص الوقود المتفاقمة في البلاد، مبينة أن التعديلات الجديدة تسمح باستخدام وقود منخفض الجودة في عمليات خلط البنزين مع مواد أخرى، بهدف زيادة المعروض في السوق المحلية.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: "تستهدف التعديلات استقرار السوق المحلية ورفع إمدادات الوقود، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد".

وأوضحت، أن "زيادة المعروض ستسهم في استقرار الأسعار"، وأن "إنتاج روسيا من البنزين بلغ الأسبوع الماضي نحو 90 ألف طن يوميا، بانخفاض يقارب 25 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".