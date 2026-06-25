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مهرجان صيف الأردن يعود الجمعة.. فعاليات مجانية في جميع المحافظات

  • 25 حزيران 2026
  • 19:33
مهرجان صيف الأردن يعود الجمعة فعاليات مجانية في جميع المحافظات

خبرني - تنطلق فعاليات مهرجان صيف الأردن اعتباراً من يوم غد الجمعة ، حيث يشهد مختلف محافظات المملكة برامج فنية وثقافية وترفيهية متنوعة تستهدف جميع أفراد الأسرة.

ويتميز المهرجان هذا العام بإقامة الفعاليات في مواقع متعددة بالمحافظات، مع إتاحة الدخول المجاني للجمهور، بهدف توفير أجواء ترفيهية وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال فصل الصيف.

ودعت الجهات المنظمة المواطنين إلى متابعة المنصات الرسمية للاطلاع على جدول الفعاليات ومواقع إقامتها ومواعيدها من خلال الرابط الاتي عبر موقعنا : 

https://calendar.jo/jordan-summer-festival?fbclid=IwY2xjawSqNwRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFBV1NIZTB2WXNvbDFUWFNzc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrFwgmSjBaMkdH6zoOlkdgmtamdYSP7QsHQpOLw7ziZRuKCgnDV5aWNQgP27_aem_DWM2djpj4B5K7g34AQkZlg

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