مصر.. تفاصيل ضبط المتهمين بتخريب مقاعد «الفان زون»

خبرني - كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، الخميس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله، أظهر قيام عدد من الأشخاص بإتلاف وتكسير المقاعد داخل المنطقة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب متابعة مباراة المنتخب أمام نيوزيلندا.

بدأت الواقعة بعد انتشار فيديو يُظهر مجموعة من الأفراد وهم يقومون بتدمير عدد من المقاعد المخصصة للجمهور داخل المنطقة الترفيهية، وذلك عقب انتهاء المباراة، وسط حالة من الفوضى التي صاحبت الاحتفالات.

ضبط المتهمين خلال ساعات

وبفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتورطين وضبطهم، حيث تبين أنهم 10 أشخاص يقيمون في محافظات القاهرة والمنوفية والغربية.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن ما حدث جاء خلال الاحتفال بفوز المنتخب، دون قصد التخريب المتعمد، وفق أقوالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، والتحفظ عليهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في واقعة الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل.

تأتي هذه الواقعة في ظل الإقبال الكبير على منطقة المشجعين Egyptian Fan Zone (EFZ)، والتي تمثل واحدة من أبرز مناطق متابعة المباريات والفعاليات الرياضية في مصر، حيث تستقبل آلاف الجماهير لمشاهدة المباريات على شاشات عرض عملاقة وسط أجواء ترفيهية.



وتوفر المنطقة خدمات متعددة تشمل شاشات عرض عالية الجودة، مناطق جلوس، مطاعم وكافيهات، إلى جانب أنشطة ترفيهية وفعاليات مصاحبة، مع تأمين وتنظيم كامل لضمان سلامة الجمهور.

ومع استمرار الفعاليات، يتزايد بحث الجماهير عن طرق حجز التذاكر وأسعار الدخول، خاصة مع تحديثات التنظيم داخل الفان زون، التي أصبحت وجهة رئيسية لمتابعة البطولات الكبرى في أجواء جماهيرية مميزة.