يمنى خوري تتهم عروسا شهيرة بتقليد زفافها الفاخر

خبرني - أشعلت اللبنانية يمنى خوري الجدل بعد توجيهها انتقادات حادة لعروس شهيرة، متهمةً إياها بتقليد تفاصيل حفل زفافها.

وجاءت تصريحات يومي بعد تداول صور ومقاطع من حفل زفاف رغدة المغربي على محمد خالد العسل، والذي أقيم في «فيلا إربا» الشهيرة المطلة على بحيرة كومو الإيطالية، وهي الوجهة نفسها التي احتفلت فيها يومي بزفافها على رجل الأعمال التركي غورهان كيزيلوز.

ورأت يومي أن أوجه التشابه لم تقتصر على موقع الحفل فقط، بل امتدت إلى عدد كبير من التفاصيل، من بينها الديكورات وتنسيقات الورود وطريقة دخول العروسين وحتى العروض الترفيهية المصاحبة للاحتفال.

انتقادات مباشرة

وعبرت يومي عن استغرابها من هذا التشابه خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «سناب شات»، مؤكدة أن العديد من العناصر الأساسية في الحفل جاءت متطابقة مع حفل زفافها، معتبرة أن الأمر تجاوز حدود الصدفة أو الإلهام.

كما أشارت إلى أن العروس استعانت بالفريق نفسه المتخصص في تصوير حفلات الزفاف الفاخرة، بالإضافة إلى الاستعانة بمصمم الديكور الإيطالي الشهير فينتشنزو داسكانيو، الذي سبق أن أشرف على تفاصيل زفافها، إلى جانب الشركة نفسها المسؤولة عن تنظيم العروض الفنية والترفيهية.

وأثارت تصريحات يومي تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لموقفها يرى أن حجم التشابه يبرر انتقاداتها، وبين من اعتبر أن إقامة حفلات الزفاف في المواقع العالمية الشهيرة أمر شائع بين المشاهير والأثرياء، ولا يمكن اعتباره تقليداً مباشراً.

وأكد عدد من المتابعين أن «فيلا إربا» تعد من أشهر الوجهات الأوروبية لإقامة حفلات الزفاف الفاخرة وعروض الأزياء العالمية، ما يجعل تشابه بعض التفاصيل أمراً طبيعياً ومتوقعاً.

مقارنات مع شيرين بيوتي

وفي خضم الجدل، استعاد بعض المستخدمين واقعة سابقة تتعلق بالمؤثرة السورية شيرين بيوتي، مشيرين إلى أنها اختارت الموقع نفسه في مناسبة خاصة جمعتها بخطيبها صانع المحتوى أسامة مروة قبل فترة، معتبرين أن يومي نفسها لم تكن أول من احتفل في هذا المكان.

وأعاد هذا الطرح النقاش حول حدود الإلهام والتقليد في حفلات الزفاف الفاخرة، خاصة مع اعتماد عدد كبير من المشاهير على المواقع والشركات العالمية ذاتها لتنظيم مناسباتهم الخاصة.

ورغم عدم صدور أي رد رسمي من الطرف الآخر على هذه الاتهامات، فإن القضية تحولت إلى حديث واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط استمرار المقارنات بين الحفلين وتبادل الآراء حول ما إذا كان الأمر مجرد تشابه طبيعي أم تقليد متعمد لتفاصيل زفاف سبق أن خطف الأنظار.