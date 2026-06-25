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الاردن .. إرادات ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء

  • 25 حزيران 2026
  • 18:45
الاردن إرادات ملكية بنقل سفراء إلى المركز أسماء

خبرني - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، إرادات ملكية سامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء القاضية بنقل عدد من السفراء الأردن في عدة بلدان إلى المركز.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير الدكتور معن "محمد صدقي" مساعده من السفارة الأردنية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية إلى المركز اعتبارا من تاريخ 31 - 12 - 2026

وكما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تاريخ المتضمن الموافقة على نقل السفير أسل غسان التل من السفارة الأردنية لدى جمهورية كوريا إلى المركز اعتبارا من تاريخ 31 - 12 - 2026.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل معالي السفير رامي صالح الوريكات العدوان من السفارة الأردنية لدى مملكة البحرين إلى المركز اعتباراً من تاريخ 31 - 12 - 2026.

وكما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير زيد مفلح اللوزي من السفارة الأردنية لدى دولة قطر إلى المركز اعتباراً من تاريخ 31 - 12 - 2026.

و صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم المتضمن الموافقة على نقل السفير حسام عبد الله الحسيني من السفارة الأردنية لدى جمهورية الصين الشعبية إلى المركز اعتباراً من تاريخ 31 - 12 - 2026.

 

 

 

 

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