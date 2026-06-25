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الأردن .. موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

  • 25 حزيران 2026
  • 18:41
الأردن موظفون حكوميون إلى التقاعد اسماء

خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد، وانهاء خدمات اخرين.

وتاليا الاسماء  عبر موقعنا : 

 

 

 

 

 

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