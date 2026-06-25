من نحن
أعلن معنا
التواصل
الخميس: 25 حزيران 2026
الرئيسية
نبض الشارع
أسواق
ميادين رياضية
فلسطين المحتلة
العالم
مجلس الأمة
دنيا
أضواء
نبض الشارع
حوادث
فلسطين المحتلة
قضايــا
مجلس الأمة
أسواق
العالم
أخبار الخليج العربي
ميادين رياضية
شرفات
بي بي سي عربية
عيون و آذان
جامعات ومدارس
تكنولوجيا وسيارات
أضواء
مناسبات
دنيا
لمسات
خاص بخبرني
لقطات
تريند
مع الله
وظائف
الرئيسية
نبض الشارع
الأردن .. موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
الأردن .. موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
25 حزيران 2026
18:41
تم نسخ الرابط
خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد، وانهاء خدمات اخرين.
وتاليا الاسماء عبر موقعنا :
مواضيع قد تعجبك
الأخبار المتعلقة
مهرجان صيف الأردن يعود الجمعة.. فعاليات مجانية في جميع المحافظات
2026-06-25 19:33
الربضي والرفاعي والمحروق أعضاءً في أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية
2026-06-25 18:48
الاردن .. إرادات ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء
2026-06-25 18:45
وزارة التربية: لم تسجل أي ملاحظات من شأنها التأثير على سير امتحان التوجيهي
2026-06-25 18:37
إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة أردنية في فنزويلا
2026-06-25 18:33
قرارات اردنية فلسطينية جديدة على معبر الكرامة - تفاصيل
2026-06-25 18:16