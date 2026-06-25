وزارة التربية: لم تسجل أي ملاحظات من شأنها التأثير على سير امتحان التوجيهي

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات ،الخميس، إن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم بمشاركة 126 ألف طالب وطالبة بمبحث التربية الإسلامية.

وأضاف لقناة "المملكة" أن هناك العديد من الجهات الداعمة والمساندة لمساعدة وزارة التربية والتعليم لإنجاح هذه الدورة الامتحانية مثل وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

وأكد أن الامتحان سار بشكل طبيعي كما خطط له، ولم ترد أي ملحوظة من شأنها التأثير على سير الامتحان.

وانطلقت الخميس أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026، بمشاركة 196,029 مشتركا ومشتركة، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم استكمال جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة؛ لضمان سير الامتحانات في مختلف مناطق المملكة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات لقناة "المملكة" إن الامتحانات ستُعقد في 790 مركزا امتحانيا تضم 1,899 قاعة امتحانية، إضافة إلى قاعات احتياطية في جميع مديريات التربية والتعليم، فيما جرى تخصيص 38 مركزا لتصحيح أوراق الامتحانات موزعة على مختلف محافظات المملكة.