أرانب متحولة أم مرض نادر؟ مخلوقات غريبة تظهر في أمريكا

خبرني - أثارت أرانب برية مشوهة، أطلق عليها السكان لقب "أرانب فرانكشتاين"، حالة من القلق والدهشة في عدة ولايات أمريكية.

وظهرت بتلك الأرانب نموات سوداء شبيهة بالقرون أو المجسات على رؤوسها ووجوهها.

ووفق تقارير محلية، رُصدت هذه الحالات في ولايات مثل ويسكنسون و مينسوتا ونيويورك ، ما أثار موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبه البعض مظهرها بمخلوقات أفلام الرعب.

لكن الخبراء أوضحوا أن الظاهرة ليست جديدة، بل تعود إلى فيروس الأورام الحليمية الذي يصيب الأرانب ، وهو فيروس يصيب الأرانب البرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ويتسبب في نمو أورام جلدية صلبة قد تبدو كأنها قرون أو مجسات.

وينتقل الفيروس عادة عبر الحشرات مثل البعوض والقراد والبراغيث، حيث تبدأ الإصابة بظهور نتوءات صغيرة حمراء، قبل أن تتطور إلى أورام متقرنة سوداء قد تغطي الفم أو العينين، ما يعيق قدرة الأرنب على الأكل أو الرؤية، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الموت جوعًا أو الإصابة بسرطان الجلد.

ورغم المظهر المرعب، شددت السلطات البيئية الأمريكية على أن الفيروس لا ينتقل إلى البشر أو الحيوانات الأليفة، لكنها نصحت بعدم لمس الأرانب المصابة أو الاقتراب منها، لتجنب أي مخاطر بيئية أو صحية غير مباشرة.

ويعتقد بعض الباحثين أن هذا الفيروس ربما كان وراء ظهور أسطورة جاكالوب ، ذلك الكائن الأسطوري الذي يُوصف بأنه أرنب يحمل قرونا، في إشارة إلى أن الحقيقة قد تكون أغرب أحيانا من الخيال.