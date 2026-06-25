القاضي لوزير الطاقة الأذري: الأردن يمتلك بيئة تشريعية واستثمارية متقدمة في قطاع الطاقة

خبرني - التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وزير الطاقة الأذري برويز شهبازوف، وذلك ضمن أجندة مشاركته في أعمال المؤتمر العشرين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الأذرية، باكو.

وأكد القاضي وشهبازوف، متانة العلاقة بين البلدين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الأذري، إلهام علييف، وأن هذه العلاقة تدفع إلى مزيد من التعاون في المجالات كافة، وتُشكل أساسا لتطوير التعاون في مجال الطاقة.

وقال القاضي، إن الأردن يمتلك بيئة تشريعية واستثمارية متقدمة في قطاع الطاقة، وأن السنوات الأخيرة شهدت تطويراً مستمراً للتشريعات الناظمة للاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء الذي حضره سفيري البلدين، جرى استعراض الإطار الأولي لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنتاج الطاقة وتصديرها وتوريدها، وتقييم فرص التعاون في قطاعي النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وأكد الوزير الأذري، أهمية توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع الطاقة بين الوزارات المعنية في أذربيجان والأردن، وتشكيل فريق عمل لتحديد مجالات التعاون المستقبلية.

وحضر اللقاء، السفير الأردني في أذربيجان عمر النهار، والسفير الأذري لدى الأردن شاهين شاكر عبد اللايف، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية النائب حسين كريشان، والنائبان عطاالله الحنيطي، ومحمد بني ملحم، والعين عمر عياصرة.