موعد عرض الحلقة الأخيرة من سستر فخرية.. هل تنكشف أسرار تبديل الأطفال؟

خبرني - الحلقتان الختاميتان من "سستر فخرية" تقتربان من العرض وسط ترقب لمصير فخرية بعد سلسلة من الجرائم والأسرار.

يترقب جمهور مسلسل "سستر فخرية" عرض الحلقات الختامية من العمل، بعدما شهدت الحلقات الماضية تصاعدًا لافتًا في مجريات الأحداث، وسط أجواء من الغموض والتشويق دفعت المشاهدين إلى متابعة مصير شخصية "فخرية" التي تقدمها الفنانة هدى حسين.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من سستر فخرية

مع اقتراب نهاية أحداث المسلسل، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت "فخرية" ستواجه نتائج الجرائم التي ارتكبتها، وفي مقدمتها قضية تبديل الأطفال حديثي الولادة، أم أنها ستتمكن من الإفلات من العقاب وإيجاد مخرج يبعدها عن المصير الذي ينتظرها.

ومن المقرر عرض الحلقتين التاسعة والعاشرة، وهما الحلقتان الختاميتان من مسلسل "سستر فخرية"، يوم الجمعة 26 يونيو/ حزيران، عند الساعة الثانية عشرة صباحًا عبر منصة شاهد، حيث تتكشف خلالهما مصائر الشخصيات والخيوط الدرامية التي رافقت الجمهور طوال الحلقات السابقة.

قصة مسلسل سستر فخرية

ينتمي مسلسل "سستر فخرية" إلى فئة الأعمال الدرامية القصيرة، ويتكون من 8 حلقات. ويشارك في بطولته، إلى جانب هدى حسين، كل من مرام البلوشي، وشهاب حاجية، وميس كمر، ومشعل الشايع، وأبرار أبوسيف، إلى جانب عدد من الفنانين. والعمل من تأليف محمد شمس، وإخراج مناف عبدال.

وتدور أحداث المسلسل في أجواء تشويقية تعود بالمشاهد إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي في الكويت، داخل أحد المستشفيات التي تشهد سلسلة من الوقائع المتشابكة.

وتجد الممرضة "فخرية"، الشخصية المحورية في العمل، نفسها وسط أحداث معقدة تبدأ بواقعة صعبة، قبل أن تتطور تدريجيًا إلى قضية تستحوذ على اهتمام الرأي العام وتدفع إلى طرح العديد من التساؤلات.

ويعتمد العمل على كشف أسرار خفية تغير مسارات حياة الشخصيات، بينما يواجه المحقق شبكة من الخيوط المتداخلة التي تقوده إلى حقائق غير متوقعة، ضمن حبكة درامية يغلب عليها الغموض والتشويق.

تشابه بين سستر فخرية وست الحسن

رغم اختلاف طبيعة الجرائم في مسلسلي "ست الحسن" و"سستر فخرية"، فإن هدى حسين قدمت في العملين شخصية تبدو هادئة وبريئة في ظاهرها، بينما تخفي جانبًا آخر أكثر تعقيدًا، وهو ما جعل الشخصيات المحيطة بها تقع تحت تأثير هذه الصورة.

كما يشترك العملان في الأجواء التشويقية والغموض الذي يرافق تطورات كل حلقة، الأمر الذي عزز ارتباط الجمهور بالأحداث وترقبه لما تحمله الحلقات التالية من تطورات.

وينتمي مسلسل "ست الحسن" إلى أعمال التشويق المرتبطة بقصص الجريمة، كما يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية. ويشارك في بطولته إلى جانب هدى حسين كل من عبدالمحسن النمر، وأحمد الجسمي، وسحر حسين، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمد شمس وإخراج باسم شعبو.