(بوصلتك المالية) يواصل لقاءاته في المحافظات ويصل إلى السلط

خبرني - واصل البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي "بوصلتك المالية"، الذي ينفذه مركز الدستور للدراسات الاقتصادية بدعم من شركة CFI الأردن، وبالشراكة مع وسائل الإعلام الوطنية، لقاءاته في محافظات المملكة، حيث استضافت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة السلط جلسة توعوية ضمن سلسلة الأنشطة التي ينظمها البرنامج بهدف تعزيز الثقافة المالية والاقتصادية لدى مختلف فئات المجتمع.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشباب وممثلي المجتمع المحلي، حيث تناول رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية والمدير التنفيذي للبرنامج، عوني الداوود، محاور تتعلق بالإدارة المالية الشخصية والتخطيط المالي ومبادئ الاستثمار وأسس التعامل مع المخاطر المالية. كما استعرض مجموعة من الممارسات التي تدعم الاستقرار المالي للأفراد، من بينها إعداد الخطط المالية الشخصية، وبناء صندوق للطوارئ، وتنويع الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التعلم المستمر وتطوير المعرفة المالية.

وأكد الداوود، أن "بوصلتك المالية" يمثل مبادرة وطنية تسعى إلى نشر المعرفة الاقتصادية وتعزيز الثقافة المالية في مختلف محافظات المملكة، مع تركيز خاص على فئتي الشباب والمرأة. وأضاف أن البرنامج، الذي أُعدت محاوره بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين، يهدف إلى تبسيط المفاهيم الاقتصادية والاستثمارية وتحويلها إلى أدوات عملية تساعد الأفراد على إدارة شؤونهم المالية والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بصورة أكثر وعياً.

كما أشار الداوود إلى أن البرنامج انطلق من محافظة عجلون، ويواصل لقاءاته في مختلف المحافظات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية والقطاعات الشبابية والنسائية، بما يسهم في توسيع نطاق المعرفة الاقتصادية والوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين.

وبدوره، رحب منسق هيئة شباب كلنا الأردن في السلط، مهند الواكد، باستضافة البرنامج، مؤكداً أن أهدافه تنسجم مع رسالة الهيئة في تمكين الشباب وتوسيع معارفهم بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

ويواصل برنامج "بوصلتك المالية" تنفيذ لقاءاته وجلساته في مختلف محافظات المملكة بدعم منCFI الأردن، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية والاقتصادية وترسيخ الوعي اللازم لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً ومسؤولية.