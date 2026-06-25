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تفجير خاطئ.. منتخب السويد ينجو من كارثة في كأس العالم

  • 25 حزيران 2026
  • 17:41
تفجير خاطئ منتخب السويد ينجو من كارثة في كأس العالم

خبرني  - انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسقط المدرج في ملعب فريسكو بالقرب من دالاس على منطقة تضم منصة إعلامية مؤقتة، لكن دون إصابة أحد بأذى في ظل عدم إقامة حصة تدريبية في ذلك الوقت.

وقال المدير العام لمنتخب السويد ستيفان بيترسون لصحيفة أفتونبلادت (Aftonbladet): "كانوا يريدون هدم شيء ما، لكن يبدو أنه سقط في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف: "لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، لقد فجروا شيئا ما بشكل خاطئ".

ولاحظ لاعبو منتخب السويد آثار انهيار المدرج أثناء وصولهم لخوض حصة تدريبية يوم الأربعاء، لكن المدير الفني للفريق غراهام بوتر، أكد أن ما حدث لم يؤثر على استعداد السويد لمواجهة اليابان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

تفجير خاطئ.. منتخب السويد ينجو من كارثة في كأس العالم

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