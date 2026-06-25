الأشغال: بدء صيانة طريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن بدء أعمال صيانة على طريق السلط من جسر الدبابنة ولغاية شارع الستين الدائري، اعتبارا من الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع صيانة الخلطات الإسفلتية وتنفيذ أعمال السلامة المرورية وحمايات المنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار، على عدد من الطرق الرئيسية ضمن إقليم الوسط، والذي يشمل أيضا طرق الموقر، والمطار، والسلط الدائري، وطريق السلام/البحر الميت.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ تحويلات للسير بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية، ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، من خلال العمل على مراحل متتابعة واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة، مشيرة إلى أن الأعمال ستنفذ ليلا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحا من كل يوم والى حين انتهاء المشروع.

وأوضحت أن زمن تنفيذ المشروع يبلغ 180يوما، بتكلفة تقديرية تقارب مليوني دينار، وتشمل الأعمال كشط طبقات الإسفلت القائمة، ومعالجة الهبوطات والتشققات، وإعادة تنفيذ طبقات إسفلتية جديدة، إضافة إلى أعمال القطع والردم والفرشيات في المواقع المحددة، وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية، وحمايات المنشآت المائية، وأعمال تصريف مياه الأمطار، وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

ودعت الوزارة مستخدمي الطرق إلى الالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية في مواقع العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة وإدارة السير المركزية والدوريات الخارجية، واتباع أسس القيادة الآمنة، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، وضمان إنجاز الأعمال ضمن المدد الزمنية المحددة.

يشار إلى أن الوزارة انتهت من أعمال الصيانة المقررة على طريق الموقر (من المدينة التدريبية ولغاية إشارة الفيصلية) وطريق السلام/البحر الميت، ضمن المراحل المنفذة من العطاء، على أن يتم استكمال الأعمال حاليا على طريق السلط (من جسر دبابة ولغاية جسر زي) وفق البرنامج الزمني المعتمد.