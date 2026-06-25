الفراية: الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين

خبرني - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، إنّ الأردن سيقوم بكافة الإجراءات التي تساعد وتسهل عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلى مختلف الصعد.

وأضاف الفراية أن وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن، مشيرا إلى أن الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية مهم لتنظيم حركة العبور، وذلك لأن عدد العابرين محدد من الجانب الإسرائيلي. ولفت إلى أن المنصة غير موجودة في معبر الكرامة، لأن عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالعبور من خلاله غير محدد.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفلسطيني زياد محمود إنّ مستوى التنسيق بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس سينتج عنه إجراءات ميدانية تهدف إلى التسهيل على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا قدرة الأردن على التعامل مع الأزمة بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية وإدارات المعابر.

وأجرى الفراية الخميس، زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع، للاطلاع على سير العمل والوقوف ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والإجراءات المتبعة في المعبر.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة أوضاع الجسر والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للتعامل مع حركة السفر والحد من الاكتظاظ.

وكان الفراية قد أجرى، الأحد الماضي، زيارة ميدانية إلى جسر الملك حسين، أكد خلالها أن الجسر يُعد معبرا إنسانيا ذا خصوصية، كونه يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية ويتأثر بشكل مباشر بإجراءات الجانب الإسرائيلي وساعات عمله والإغلاقات المفاجئة التي تطرأ أحيانًا.

وشدد خلال الزيارة على أهمية المنصة الإلكترونية في تنظيم حركة السفر والحجوزات المسبقة وفق الطاقة الاستيعابية المتاحة، مؤكدًا أن الالتزام بالحجز المسبق يسهم في الحد من الاكتظاظ وتسريع إنجاز الإجراءات.

وأوضح أن وزارة الداخلية تنفذ مشاريع لتطوير البنية التحتية في الجسر، تشمل إنشاء قاعات ومظلات انتظار للمسافرين، وإقامة مرافق جديدة للشحن والنقل العام، إلى جانب إعادة تأهيل قاعات الجوازات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد الفراية في وقت سابق أن الأردن يستقبل جميع القادمين عبر جسر الملك حسين دون التقيد بعدد أو وقت، فيما ترتبط بعض حالات التأخير والازدحام بالإجراءات والقيود المفروضة على الجانب الآخر.