*
السبت: 27 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

(العم غافل) يبارك لابنته نارمين تخرجها من جامعة الأميرة سمية

  • 25 حزيران 2026
  • 16:22
العم غافل يبارك لابنته نارمين تخرجها من جامعة الأميرة سمية

خبرني - هنأ الفنان الأردني حسين طبيشات، المعروف بشخصية "العم غافل"، ابنته نارمين بمناسبة تخرجها من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وحصولها على درجة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني (Cyber Security)، معبراً عن فخره واعتزازه بما حققته من إنجاز.

وقال طبيشات في رسالة وجهها لابنته: "اليوم تبتسم لكِ الحياة، وتتوجين سنوات من الجد والسهر بتاج النجاح. أقف اليوم فخوراً بكِ وبما حققتِه، وأرى في عينيكِ طموحاً يعانق السماء. لقد كبرتِ ووصلتِ إلى هذا اليوم الذي طالما انتظرناه معاً".

وأضاف: "تذكري دائماً أن هذا التخرج ليس نهاية المطاف، بل هو البداية الحقيقية لرحلة الحياة والعمل. اجعلي العلم سلاحك، والأخلاق تاجك، وثقي بالله وبقدراتكِ التي لا حدود لها".

وختم تهنئته بالدعاء لابنته بمستقبل حافل بالنجاح، قائلاً: "نحن دائماً إلى جانبك، ندعو لكِ بمستقبل مشرق يحمل لكِ كل ما تتمنين. مبارك تخرجك يا صغيرتي، ومنها إلى أعلى المراتب دائماً".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

محمد هايل العمرو.. مبارك تخرجك من جامعة عمان الأهلية  وحصولك على درجة البكالوريس في الحقوق بدرجة امتياز 
محمد هايل العمرو.. مبارك تخرجك من جامعة عمان الأهلية  وحصولك على درجة البكالو...
  • 2026-06-27 16:30
تهنئة بعقد القران للشاب مجدي مالك المعاسفة المجالي
تهنئة بعقد القران للشاب مجدي مالك المعاسفة المجالي
  • 2026-06-26 23:36
عقد قران وزفاف الدكتور حسام العمري والدكتورة تيما أبو الغنم
عقد قران وزفاف الدكتور حسام العمري والدكتورة تيما أبو الغنم
  • 2026-06-26 19:38
عبدالرحمن المجالي .. مبارك التخرج
عبدالرحمن المجالي .. مبارك التخرج
  • 2026-06-25 23:34
الدكتورة لينا الشعيبات.. مبارك التخرج
الدكتورة لينا الشعيبات.. مبارك التخرج
  • 2026-06-25 21:39
تهنئة بمناسبة إتمام حفظ القرآن الكريم للتوأمين عمر وعمرو سائد الخزاعلة
تهنئة بمناسبة إتمام حفظ القرآن الكريم للتوأمين عمر وعمرو سائد الخزاعلة
  • 2026-06-25 21:23