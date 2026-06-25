(العم غافل) يبارك لابنته نارمين تخرجها من جامعة الأميرة سمية

خبرني - هنأ الفنان الأردني حسين طبيشات، المعروف بشخصية "العم غافل"، ابنته نارمين بمناسبة تخرجها من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وحصولها على درجة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني (Cyber Security)، معبراً عن فخره واعتزازه بما حققته من إنجاز.

وقال طبيشات في رسالة وجهها لابنته: "اليوم تبتسم لكِ الحياة، وتتوجين سنوات من الجد والسهر بتاج النجاح. أقف اليوم فخوراً بكِ وبما حققتِه، وأرى في عينيكِ طموحاً يعانق السماء. لقد كبرتِ ووصلتِ إلى هذا اليوم الذي طالما انتظرناه معاً".

وأضاف: "تذكري دائماً أن هذا التخرج ليس نهاية المطاف، بل هو البداية الحقيقية لرحلة الحياة والعمل. اجعلي العلم سلاحك، والأخلاق تاجك، وثقي بالله وبقدراتكِ التي لا حدود لها".

وختم تهنئته بالدعاء لابنته بمستقبل حافل بالنجاح، قائلاً: "نحن دائماً إلى جانبك، ندعو لكِ بمستقبل مشرق يحمل لكِ كل ما تتمنين. مبارك تخرجك يا صغيرتي، ومنها إلى أعلى المراتب دائماً".