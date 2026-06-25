*
الخميس: 25 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • الضمان : 30 حزيران آخر موعد لاستفادة المنشآت السياحية من إلغاء فوائد التقسيط

الضمان : 30 حزيران آخر موعد لاستفادة المنشآت السياحية من إلغاء فوائد التقسيط

  • 25 حزيران 2026
  • 16:10
الضمان 30 حزيران آخر موعد لاستفادة المنشآت السياحية من إلغاء فوائد التقسيط

خبرني   - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت المدينة التي تزاول النشاط الاقتصادي السياحي إلى المبادرة بمراجعة المؤسسة وتسوية المبالغ المترتبة عليها، للاستفادة من قرار مجلس إدارتها المتضمن إلغاء فوائد تقسيط المديونية المترتبة عليها، مؤكدة أن العمل بهذا القرار ينتهي في 30 حزيران 2026.

ووجهت المؤسسة في بيان صحفي الخميس، دعوتها إلى المنشآت المشمولة بالقرار إلى استكمال إجراءات التسوية قبل انتهاء المدة المحددة، للاستفادة من إلغاء فوائد التقسيط.

وأشارت إلى أن فروعها ومكاتبها كافة تستقبل مراجعات المنشآت المشمولة بالقرار، وتبدي أقصى درجات التعاون معها لإنجاز إجراءات التسوية قبل انتهاء العمل بالقرار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأردن
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأردن
  • 2026-06-25 13:41
طلب جيد على الدينار لدى شركات الصرافة
طلب جيد على الدينار لدى شركات الصرافة
  • 2026-06-25 13:36
مدير الضريبة: نعمل على تطوير الإجراءات الداعمة للصناعة والاستثمار
مدير الضريبة: نعمل على تطوير الإجراءات الداعمة للصناعة والاستثمار
  • 2026-06-25 13:21
بلومبرغ: الولايات المتحدة تهدد أوروبا بالغاز
بلومبرغ: الولايات المتحدة تهدد أوروبا بالغاز
  • 2026-06-25 12:59
الذهب يغوص إلى قاع 7 أشهر متأثرا بالدولار
الذهب يغوص إلى قاع 7 أشهر متأثرا بالدولار
  • 2026-06-25 11:12
من يملك أكبر احتياطيات المعادن في العالم؟
من يملك أكبر احتياطيات المعادن في العالم؟
  • 2026-06-25 09:18