الضمان : 30 حزيران آخر موعد لاستفادة المنشآت السياحية من إلغاء فوائد التقسيط

خبرني - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت المدينة التي تزاول النشاط الاقتصادي السياحي إلى المبادرة بمراجعة المؤسسة وتسوية المبالغ المترتبة عليها، للاستفادة من قرار مجلس إدارتها المتضمن إلغاء فوائد تقسيط المديونية المترتبة عليها، مؤكدة أن العمل بهذا القرار ينتهي في 30 حزيران 2026.

ووجهت المؤسسة في بيان صحفي الخميس، دعوتها إلى المنشآت المشمولة بالقرار إلى استكمال إجراءات التسوية قبل انتهاء المدة المحددة، للاستفادة من إلغاء فوائد التقسيط.

وأشارت إلى أن فروعها ومكاتبها كافة تستقبل مراجعات المنشآت المشمولة بالقرار، وتبدي أقصى درجات التعاون معها لإنجاز إجراءات التسوية قبل انتهاء العمل بالقرار.