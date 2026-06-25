*
الخميس: 25 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

اردني يقتل شقيقه دفاعا عن والدته .. والقضاء يقول كلمته

  • 25 حزيران 2026
  • 15:47
اردني يقتل شقيقه دفاعا عن والدته والقضاء يقول كلمته

خبرني  - اصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان حكما بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما بحق متهم ادين بقتل شقيقه بإطلاق عيار ناري على راسه داخل منزل العائلة، وذلك بعد خلافات عائلية قال المتهم انها تعلقت بإساءة شقيقه لوالدته.

وجاء الحكم بعد ان قررت المحكمة تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد، قبل ان تخفض العقوبة من 20 عاما الى 12 عاما نتيجة اسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي المغدور.

وخلال جلسة علنية، قررت المحكمة ادانة المتهم بجناية القتل القصد والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما وفقا لأحكام القانون.

واخذت المحكمة بعين الاعتبار اسقاط الحق الشخصي من قبل عائلة المغدور، وهي عائلة المتهم نفسها، ما دفعها الى تخفيض العقوبة لتصبح 12 عاما بالأشغال المؤقتة نافذة.

ويعد اسقاط الحق الشخصي من الاسباب المخففة التقديرية التي تأخذ بها المحاكم في بعض القضايا الجزائية عند تحديد مقدار العقوبة النهائية.

وبحسب وقائع القضية، كان المغدور يقيم مع والديه في منزل العائلة، فيما ادعى المتهم خلال التحقيقات والمحاكمة ان شقيقه كان يسيء الى والدته ويعتدي عليها بالضرب.

واشارت اوراق الدعوى الى ان المتهم توجه في يوم الحادثة الى منزل والدته، وجلس معها وشرب فنجان قهوة وأدى الصلاة قبل ان يغادر المكان متوجها الى منزله.

الا ان التحقيقات بينت انه عاد لاحقا الى منزل العائلة بعد احضار سلاح ناري غير مرخص، حيث بادر الى اطلاق رصاصة واحدة بشكل مباشر نحو رأس شقيقه.

وافادت المحكمة ان العيار الناري اصاب المغدور اصابة قاتلة ادت الى وفاته على الفور، ليتم توقيف المتهم واحالته الى القضاء الذي اصدر حكمه النهائي بعد استكمال جميع مراحل المحاكمة والنظر في ظروف القضية وملابساتها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفاة طفل غرقا في أحد الشاليهات بمحافظة جرش
وفاة طفل غرقا في أحد الشاليهات بمحافظة جرش
  • 2026-06-25 03:36
قطر: ضبط 25 شخصاً بعد مشاجرة بين مشجعين أردنيين وجزائريين
قطر: ضبط 25 شخصاً بعد مشاجرة بين مشجعين أردنيين وجزائريين
  • 2026-06-24 14:31
بلدية كفرنجة تغلق محلات غير مرخصة في عين البستان بالشمع الأحمر
بلدية كفرنجة تغلق محلات غير مرخصة في عين البستان بالشمع الأحمر
  • 2026-06-23 20:29
متوفى حادثة التدافع في الساحة الهاشمية لا يزال مجهول الهوية - فيديو
متوفى حادثة التدافع في الساحة الهاشمية لا يزال مجهول الهوية - فيديو
  • 2026-06-23 13:56
موظفة في (السياحة) تقتحم مكتب الوزير! .. والأمن يتدخل
موظفة في (السياحة) تقتحم مكتب الوزير! .. والأمن يتدخل
  • 2026-06-22 16:47
وفاة وإصابة 6 أشخاص بتدهور مركبة على الطريق الملوكي في الكرك - فيديو
وفاة وإصابة 6 أشخاص بتدهور مركبة على الطريق الملوكي في الكرك - فيديو
  • 2026-06-22 15:24