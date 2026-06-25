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  • انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في الأردن تحت شعار (بالوعي... نكسر الحلقة)

انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في الأردن تحت شعار (بالوعي... نكسر الحلقة)

  • 25 حزيران 2026
  • 15:41
انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في الأردن تحت شعار بالوعي نكسر الحلقة

خبرني – تطلق مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، غداً الجمعة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026، تحت شعار "بالوعي... نكسر الحلقة"، وذلك من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية والمعرض المتنقل الهادف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر آفة المخدرات وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع.

وتنطلق أولى الفعاليات في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمّان، يوم الجمعة الموافق 26 يونيو/حزيران 2026، من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً، حيث سيكون الدخول عبر بوابة رقم (3) – بوابة صرح الشهيد.

ودعت إدارة مكافحة المخدرات المواطنين إلى المشاركة في الفعاليات، مؤكدة أن نشر الوعي وتعزيز الوقاية يمثلان الركيزة الأساسية لحماية المجتمع من خطر المخدرات، وأن المسؤولية في مواجهة هذه الآفة هي مسؤولية وطنية مشتركة.

وتتواصل فعاليات المعرض التوعوي المتنقل في مختلف أقاليم ومحافظات المملكة خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج توعوي يستهدف تعزيز الثقافة الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، تحت شعار "بالوعي... نكسر الحلقة".

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