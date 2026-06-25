وفاة الشاب رعد رامي عادل نشيوات

"أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا." (يوحنا 11: 25)

بقلوب مؤمنة ورجاء القيامة والحياة الأبدية، تنعى عشيرة النشيوات وعشيرة الدبابنة – آل نفاع في الأردن والمهجر، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة الشاب الخلوق:

رعد رامي عادل نشيوات

نجل السيدة هبة سالم نفاع، وشقيق كل من زيد وهديل (زوجة عناد نشيوات) ورهف، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية إثر حادث مؤسف في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيُشيَّع جثمانه الطاهر يوم الجمعة الموافق 26/6/2026 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، من كنيسة حاملات الطيب – السلط / أم عطية، ومن ثم إلى مثواه الأخير.

تقبل التعازي للرجال والنساء بعد مراسم الدفن مباشرة في مضافة عشيرة الدبابنة – السلط / السرو، كما تُقبل التعازي يوم السبت في نفس المضافة من الساعة الرابعة عصرًا ولغاية التاسعة مساءً.

كما وسيُقام جناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس المرحوم في كنيسة حاملات الطيب – السلط / أم عطية يوم الأحد الموافق 28/6/2026 في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُقبل التعازي بعد الجناز مباشرة في باحة الكنيسة.



"أَجْسَامُهُمْ دُفِنَتْ بِالسَّلاَمِ، وَأَسْمَاؤُهُمْ تَحْيَا مَدَى الأَجْيَالِ." (سي 44: 14)

