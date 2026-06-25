مجلس ادارة المدن الصناعية يلتقي مستثمري مدينة الحسن الصناعية ويشهد افتتاح استثمار غذائي

ياسين: نقف خلف المستثمر الصناعي ونتبنى قضاياه

عبيدات: تحسين جودة الخدمات وحلول للطاقة والمياه

خبرني - أكد رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية سعادة السيد عبيد ياسين ووقوف مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية خلف المستثمر الصناعي وتبني كافة قضاياه أمام الجهات ذات العلاقة للتسهيل عليهم وتذليل كافة العقبات التي تعترض اعمالهم.

وبين السيد عبيد ياسين خلال لقاء مشترك جمع مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية مع مستثمري مدينة الحسن الصناعية بحضور مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عدي عبيدات ورئيس غرفة صناعة اربد السيد هاني ابو حسان أن مجلس الادارة وضمن سلسلة لقاءات مشتركة في مواقع المدن الصناعية بدأ يطلع على واقع حال الإستثمارات الصناعية وتقديم افضل الطرق لخدمتها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمستثمرين بالتزامن مع رؤية التحول الإستراتيجي التي تنوي الشركة اطلاقها قريبا وتهدف الى زيادة الميزة التنافسية للمدن الصناعية وتضمين العديد من الإجراءات المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين والشحن.

واوضح السيد عبيد ياسين أن شركة المدن الصناعية الاردنية ماضية في تقديم كافة التسهيلات وحل كافة العقبات امام المستثمرين الصناعيين مؤكدا أن مجلس للشراكة بين مجلس ادارة المدن الصناعية وادارتها مع المستثمرين الصناعيين سيطلق اعماله قريبا يهدف الى بحث كافة القضايا المتعلقة بالمستثمرين الصناعيين بشكل دائم وتبنيها امام الجهات الرسمية تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي نحو تعزيز الميزة التنافسية للصناعة الوطنية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم والمتكامل لجذب واستقطاب الإستثمارات المحلية والعربية والدولية.

من جانبه، اوضح عطوفة السيد عدي عبيدات مواصلة الشركة لخدمة المستثمر الصناعي في مختلف مواقع المدن الصناعية وفي مقدمتها مدينة الحسن الصناعية التي تعتبر الحاضن الاكبر للاستثمارات الصناعية في شمال المملكة، مؤكدا انه تم خلال الفترة الماضية تحسين جودة خدمات البنية التحتية للمدينة مؤكدا ان حلولا اخرى للطاقة والمياه والتخليص الجمركي وغيرها تدرس ادارة الشركة تنفيذها للتسهيل على المستثمرين الصناعيين وخفض كلف الانتاج.

من جانبهم، طالب مستثمرو المدينة بالعديد من القضايا المتعلقة بخدمات البنية التحتية ومكاتب تمثيل للعديد من الجهات الرسمية ذات صلاحيات مباشرة اضافة الى تقديم حلول للطاقة والمياه في المدينة بالتزامن مع النهضة التي تشهدها المدينة ووصل نسبة الاشغال فيها الى مايقارب 98%.

من جانب آخر، شاركة رئيس واعضاء المجلس والمدير العام في افتتاح احدى الشركات الصناعية الغذائية في مدينة الحسن الصناعية المستفيدة من برنامج دعم الصناعات الغذائية في المدن الصناعية والذي جرى برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات.